〈紐約匯市〉市場押注美國利率已觸頂 DXY回落 周線連二黑

美國稍早公布 11 月商業活動持穩，但私營部門就業人數下滑，符合市場對於第四季經濟放緩的預期，美元指數周五 (24 日) 下跌，連續二周收黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.34%，至 103.42，接近本周稍早觸及的兩個半月低點。

繼上周下跌 1.9% 後，美元指數本周再貶近 0.5%，可望創下一年來最糟單月表現，因人們對聯準會 (Fed) 即將完成升息、明年開始降息的預期愈來愈高。

Trader X 市場分析師 Michael Brown 表示：「正如預期那樣，感恩節後的市場非常安靜，流動性依舊稀薄，交易量偏低。我認為我們所看到的是市場往『最小阻力路徑』的典型例子。」

標普全球 (S&P Global) 公布，因服務業溫和成長幫助抵銷製造業的萎縮，美國 11 月綜合 PMI 產出指數初值維持在 50.7 不變。不過，由於缺乏強勁的訂單成長，導致企業裁員，就業指數從 10 月的 51.3 降至 49.7，為 2020 年 6 月以來首度落入萎縮區間。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深外匯策略師 Jane Foley 表示，經濟數據已經提供大量美國出現衰退的證據。

其他主要貨幣方面，日元小漲 0.1%，至 149.41 日元兌 1 美元，本周升值 0.1%。日本公布 10 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%，連續 19 個月高於日本央行 (日銀) 訂定的 2% 目標，但略低於路透訪調經濟學家預測的 3%。

10 月核心通膨小幅回升，強化了投資人對日銀將在不久後取消貨幣刺激的看法。

ING 經濟學家預估日銀將於明年放棄超寬鬆政策立場。「我們認為，政府公債走勢似乎已經穩定下來，日本央行最快可能在明年第一季取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策。若明年工資持續加速成長，央行將從明年第二季開始升息。」

歐元上漲 0.3% 至 1.0937 美元，周線漲近 0.3%。

德國公布第三季國內生產毛額 (GDP) 較上季萎縮 0.1%，符合 10 月下旬公布的初步估計值，但 11 月商業信心連續第三個月改善，一系列調查顯示德國衰退幅度可能比預期的還要更淺，並幫助抵銷對法國商業活動的悲觀預期。

英鎊勁揚 0.56% 至 1.2601 美元，為 9 月初以來最高，本周升逾 1.1%。周四數據顯示英國商業活動在 11 月恢復成長，激起市場對英國可望避免經濟衰退的希望。

加密貨幣市場方面，比特幣漲逾 1%，至 37,733 美元，是 2022 年 5 月來最高水平。大量比特幣和以太幣現貨 ETF 發行申請，令去年遭受重創的加密貨幣市場重新恢復活力。

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