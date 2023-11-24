日本11月製造業活動持續萎縮 加劇經濟衰退憂慮

周五 (24 日) 公布的商業調查顯示，日本 11 月份製造業活動連續第 6 個月萎縮，來到 2 月以來最差，而服務業的溫和增長幾乎沒有變化。隨著今年最後一季即將結束，加劇了人們對技術性衰退的擔憂。

Jibun Bank 的日本 11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 跌至 48.1，自 6 月以來，該指數一直低於 50 榮枯線。服務業 PMI 為 51.7，與 10 月的 51.6 幾乎沒有變化，而綜合指數下跌 0.5 至 50.0，是今年以來的最低水準。

PMI 數據顯示，工廠產出和新訂單再次下降，其中新訂單下降步伐加快。 製造業也持續裁員。與此同時，全球需求依然低迷，而日本第三季經濟萎縮幅度超乎預期。

在日元疲軟和通膨持續衝擊家庭的情況下，一些經濟學家指出，日本有可能出現連續兩季收縮、進入技術性衰退的風險。

在擔憂之際，日本首相岸田文雄已經試圖支持受通膨打擊的家庭，並在本月稍早公布了超過 17 兆日元 (1140 億美元) 的刺激方案。但這似乎對民眾情緒影響不大，最近的民調顯示，岸田的支持率是他兩年前上任以來的最低水準。

疲軟的結果支持了日本央行維持利率水準不變，並推遲政策正常化的理由。 但日本關鍵通膨指標周五略有加快，這可能會引發對政策變化的猜測。

雖然日元疲軟導致運費上漲，對日本進口商造成打擊，但它也有助於復甦旅遊需求，這是日本經濟的一大亮點。 上個月，海外遊客數量正式恢復疫情前的水準，遊客人均消費也超過了疫情前。 PMI 調查發現，服務業企業對明年的前景，表達了自 8 月以來最樂觀的預期。