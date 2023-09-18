Pepperstone交易員手冊 – 再見，升息

本周是各大中央銀行的盛會，其中許多會議是 “實時的”，我們應該會看到進一步的緊縮政策。而美聯儲會議雖然並非實時（他們不會加息），但它仍像之前一樣會將成為焦點。

儘管許多國家的掉期市場都定價本週將會加息，並且存在在 11 月再次加息的風險，但需求的持續減弱可能導致這周成為一個措辭轉變的周，一個我們回頭看時會發現最後一次實施加息的周，標誌著激進緊縮週期的結束。

在整個緊縮週期中，做出這個判斷需要勇氣，或者說需要那些無需擔心聲譽的主體。然而，利率和債券波動急劇下降表明，中央銀行利率的分佈不再是正態化的（市場認為加息和減息的機會相等），現在已經明顯偏向減息。我們可以將拉丁美洲各國央行正在實施或即將實施的降息政策視為 G10 外匯市場的先行指標 - 儘管我們正在朝這個方向發展，但除非需求大幅減速或金融條件大幅收緊，否則發達國家的降息政策在 2024 年第二季度才會出現。

本周如何看待美元？美國例外主義仍然是支持美元的核心因素，並且這一情況本週不會改變。不過，中國的情況正在改善，情緒也在轉好，所以如果美元兌人民幣匯率（USDCNH）能夠升至 7.2000，那麼我更有信心會看到美元的可交易性下跌。目前美元的持倉仍然非常高。

其他核心主題也備受關注：

原油價格是否會漲到 100 美元？

歐元兌人民幣匯率（EURCNH）- 這個空頭趨勢是否將延續？

上週五納斯達克 100 指數下跌 1.8% 是受到期權流動性的推動而導致的偶發事件，還是市場還會迎來更多的波動？

美國 5 年期實際利率是否會突破 2.22%（TradingView 代碼：TVC:US05Y-FRED:T5YIE）？這是否會對風險市場產生負面影響？

市場對中國的情緒是否會更加積極？這是否會導致澳元表現優異？歐洲的採購經理人指數（PMI）是否會進一步下降？

交易者需要注意的重大事件風險：

FOMC 會議（週四 04:00 AEST） - 理論上，FOMC 會議應該是一次低波動性的事件，但仍然需要管理風險。美聯儲幾乎沒有可能加息，因此焦點應該集中在該行的經濟預測和聯邦基金預測上。與我們上週看到的歐洲央行的行動相反，美聯儲應該會提高 2023 年和 2024 年的增長預測，同時降低通脹預測。我們應該會看到 2023 年聯邦基金利率（所謂的 “點圖”）的中位數預測保持在 5.6%，為該行提供靈活性，以便如果數據反饋需要的話，可以在 11 月再次加息。

我們還應該看到 2024 年聯邦基金預測的中位數仍然保持在 4.6%，但這個預測 /“點”存在增加 25 個基點的風險，這將鞏固利率在更高水平維持更長時間。我們也可能看到目前為 2.5% 的長期點數被提高。如果 2024 年的 “點” 被拉高，那麼我們可能會看到 2024 年的加息預測被消除，美元重新獲得買盤興趣，股票指數受到壓力。

預覽:

https://pepperstone.com/en-gb/market-analysis/playbook-for-the-september-fomc-decision

六月 FOMC 會議的經濟預測和點預測

英國央行會議（週四 21:00 AEST） - 英國央行應該會加息 25 個基點，將基準利率提高至 5.5%。幾乎 54 位經濟學家全部（由彭博社調查）都呼籲加息，而利率互換市場也以 82% 的概率定價了這一結果。這很可能標誌著英國央行在這一周期內的最後一次加息。英國央行還將宣布從 2023 年 10 月到 2024 年 9 月提高量化緊縮的速度。

上週，英鎊在外匯市場中表現最差，英鎊兌美元（GBPUSD）的匯率可能會下跌至 1.2300，而英鎊兌墨西哥比索（GBPMXN）的匯率已經連跌 7 天，下跌了 3.6%。英鎊兌加拿大元（GBPCAD）的匯率也已大幅下跌至 1.6750，我更傾向於在 1.6820 附近賣出反彈。

預覽：

https://pepperstone.com/en-gb/market-analysis/playbook-for-the-september-boe-decision

GBPCAD 日線圖

日本央行會議（週五 - 時間待定） - 在目前階段，央行沒有加息的機會，而在上週末植田總裁澄清了該行不打算放棄負利率政策（NIRP）後，我們有理由質疑這次會議是否會引起日元或日經 225 的任何波動。全國 CPI（較早前在 09:30 AEST 發布）可能更有趣，預期廣義 CPI 從 3.3% 降至 3%，而核心 CPI 為 3%。

瑞士國家銀行（SNB）會議（週四 17:30 AEST） - 瑞士國家銀行應該會提高 25 個基點至 2%，市場認為這一結果發生的概率為 68%。 CADCHF 最近一直在大幅上漲，所以我會在 25 個基點的加息後尋找任何回調的機會來開倉多單。 GBPCHF 正測試最近的區間低點 1.1085，因此可能會出現技術性反彈，儘管考慮到這兩種貨幣存在的事件風險，出現穩定的區間突破也不足為奇。

GBPCHF 日線圖

挪威銀行會議（週四 18:00 AEST） - 挪威中央銀行應該會加息 25 個基點，但市場已經完全定價和預期了這一舉措。挪威銀行可能是又一家在這最後一次加息後宣布停止加息的銀行，因為挪威克朗目前似乎失去了方向，缺乏刺激，並且已經明顯偏離了布倫特原油價格的上漲。 NOKJPY 是一個例子，交易者可以查看日線圖，看到區間交易的情況。

瑞典銀行（Riksbank）會議（週四 17:30 AEST） - 瑞典銀行應該會加息 25 個基點，將基準利率提高至 4%，市場對這一加息的定價為 100%。

南非中央銀行（SARB）會議（週四） - 儘管南非的核心通脹率仍然偏高，達到 4.7%，但南非中央銀行應該會將利率維持在 8.25% 不變。

土耳其中央銀行會議（週四 21:00 AEST） - 預計會加息 500 個基點，將利率提高至 30%。

巴西中央銀行（BCB）會議（週四 07:30 AEST） - 巴西中央銀行應該會將 Selic 利率削減 50 個基點，降至 12.75%，儘管投票可能會有一些偏向於削減 75 個基點的情況。 USDBRL 測試 4.8500 的區間低點，我傾向於看多 BRL 和 MXN。

其他可能產生影響的重要數據

英國 CPI（9 月 20 日 16:00 AEST）- 市場預期英國廣義 CPI 將從 6.8％升至 7.1％，核心 CPI 則預計從 6.9％下降至 6.8％。市場可能更加關注核心 CPI 數據，其中結果可能會影響到隔日英國央行（BoE）會議的價格設定 - 然而，這需要非常巨大的下行差距才能使本週的會議暫停加息。

英國 S＆P 製造業和服務業 PMI（9 月 22 日 18:30 AEST）- 我們在之前的英國服務業 PMI 數據中看到了一個大幅的意外下行，這證明了英鎊多頭倉位的清算對其產生了關鍵影響。市場預期製造業 PMI 將從 43.0 升至 43.4，服務業 PMI 將從 49.5 回落至 49.0 - 如果結果低於預期，可能會導致英鎊大幅下跌。

歐洲製造業和服務業 PMI（9 月 22 日 18:00 AEST）- 歐洲製造業 PMI 預期從 43.5 升值 44.0，服務業 PMI 預期為從 47.9 降至 47.7。數據疲軟，特別是服務業數據，可能會引發更多的歐元賣出情緒，EURUSD 目前保持在 2020 年 5 月 31 日的低點 1.0635 - 如果收盤破位，則可能跌至 1.0516。

墨西哥 CPI（週五 22:00 AEST）- 市場認為廣義 CPI 為 4.48％（從 4.6％），核心 CPI 為 5.77％（從 5.96％）。市場預計墨西哥央行（Banxico）將在 12 月降息，因此這份 CPI 數據可能會影響到這些預期並推動 MXN 的走勢。

歐洲央行講話 - 本週歐洲央行的關鍵人物可能會影響市場情緒，其中包括 Villeroy、Lagarde、Elderson、Schnabel、Lane 和 Guindos。

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