鉅亨網編譯段智恆
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (4 日) 表示，美國之所以罕見加入日本的買進日元行動，是因為日元持續疲弱可能迫使其他亞洲國家競相讓本幣貶值，進而動搖區域及全球金融市場。
貝森特接受《CNBC》節目「Squawk Box」訪問時表示，穩定的日元不僅對美國重要，對整個亞洲也相當關鍵。他指出，日元若大幅貶值，可能對其他國家形成貨幣貶值壓力，目前韓元已出現劇烈波動，人民幣匯率也存在遭到低估的疑慮。
貝森特表示，考量日本的貿易規模、經濟體量，以及日本對全球儲蓄市場的貢獻，維持日元穩定至關重要。日本政府了解這一點，美方也樂於支持日本落實相關政策，共同協助穩定亞洲市場。
此次行動是美國罕見出手支撐另一種主要貨幣，凸顯華府擔心日元長期疲弱不僅會推高日本進口成本與通膨，也可能壓迫其他亞洲貨幣，甚至將金融動盪擴散至全球市場。
在這次美日聯合干預中，美國財政部動用外匯存底出售歐元，再將所得資金用於買進日元。貝森特表示，他已向歐洲官員保證，出售歐元只是美國外匯存底的重新配置，並非刻意打壓歐元。
貝森特指出，美日是在日元遭到「嚴重低估」後，聯手進場買進日元。兩國政府此前一直保持密切聯繫，華府也相信日本將採取適當政策，使日元逐步回到較為正常的水準。
不過，貝森特坦言，干預只能在短期內抑制匯市波動，無法單獨決定日元的長期走勢。他強調，政府可以透過干預向市場發出訊號，但真正扭轉匯率方向的仍是政策。
貝森特拒絕直接評論日本央行是否應該升息，僅表示日本官員必須在干預後推出更廣泛的政策，處理造成日元走弱的根本因素。美國決定參與此次行動，正是因為對日本接下來的政策路線抱持樂觀態度。
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