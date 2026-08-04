日元空頭部位逼近2024年高點！套利交易捲土重來 逆轉風險將有多大？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 19:00

(圖:shutterstock)

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目前，市場關切2024年8月式的套利崩盤會否重演，主流機構判斷短期逆轉機率偏低，但部位過度集中下的「觸發式平倉」仍是今年下半年全球資本市場最大的尾部風險。

然而「低機率」不等於「無衝擊」。BOJ上周五(7月31日)維持1%利率不變，總裁植田和男坦言通膨超標風險上升、匯率傳導增強，年內再升息一次已成基準情景，歐洲央行(ECB)上月也按兵不動，但9月升息懸念未解，英國央行也6比3鷹派僵持。

專家指出，一旦後續出現三大觸發點，美國經濟數據超預期走弱帶崩美債殖利率、AI族群深跌推高波動、日本財務省二度大手筆干預，高度擁擠的空頭恐瞬間反向踩踏，重演2024年8月式跨市場連鎖去槓桿。