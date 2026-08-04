日元空頭部位逼近2024年高點！套利交易捲土重來 逆轉風險將有多大？
鉅亨網編譯陳韋廷
今年以來，隨著日元持續疲弱、美日利差再度走闊，「借日元買美元資產」的套利交易規模明顯回潮，日本離岸金融帳戶淨資產截至5月突破2024年底高點、攀至95兆日元。
根據芝商所(CME)數據顯示，日元兌美元非商業淨空頭部位上月底大約15萬口合約，達2024年7月高點八成以上，擁擠度直逼兩年前引發全球股災的極端水位。
日本日前聯手美國介入匯市，估算投入約8.45兆日元(逾500億美元)，推升美元兌日元匯率自163高點回落至157附近，空頭遭重挫但未瓦解。
目前，市場關切2024年8月式的套利崩盤會否重演，主流機構判斷短期逆轉機率偏低，但部位過度集中下的「觸發式平倉」仍是今年下半年全球資本市場最大的尾部風險。
專家認為，三大邏輯支撐著「低逆轉風險」。一，宏觀環境不同於2024年8月(當時美非農驟冷、降息預期飆升)；當前美國經濟維持韌性，油價二次反彈拖慢通膨回落。聯準會(Fed)上周三(7月29日)以9比3維持利率於3.5%—3.75%不變、內部鷹派聲浪未消，美元與美債長端殖利率易強難弱，套利利差(美日約250—275bp)仍具吸引力；二，本輪科技股回檔屬漲多估值消化與部位再平衡，非AI敘事證偽或美國基本面轉壞，風險偏好未劇烈扭轉，暫不構成集中平倉壓力；三，日元疲軟主因並非純套利，而是日本財政擴張加劇債務可續疑慮、市場質疑日本央行(BOJ)獨立性，加上中東油價透過能源進口成本打擊日本貿易條件，結構性貶值動能獨立於套利交易之外。
然而「低機率」不等於「無衝擊」。BOJ上周五(7月31日)維持1%利率不變，總裁植田和男坦言通膨超標風險上升、匯率傳導增強，年內再升息一次已成基準情景，歐洲央行(ECB)上月也按兵不動，但9月升息懸念未解，英國央行也6比3鷹派僵持。
專家指出，一旦後續出現三大觸發點，美國經濟數據超預期走弱帶崩美債殖利率、AI族群深跌推高波動、日本財務省二度大手筆干預，高度擁擠的空頭恐瞬間反向踩踏，重演2024年8月式跨市場連鎖去槓桿。
地緣政治層面，美伊圍繞荷姆茲海峽反覆衝突，該水路牽動日本90%以上原油進口，任何通行風險都經「油價→通膨→美債利率→日元」路徑放大波動。
綜合來看，套利交易當下處於「收益尚可、部位危險」狀態。投資人短期無須恐慌性平倉，但須把美國經濟拐點、BOJ升息節奏、荷姆茲海峽局勢列為三盞紅燈，畢竟空頭部位已回到歷史高點附近。
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