鉅亨網新聞中心 2026-08-04 17:20

美國製造業景氣在 7 月展現強勁韌性，擴張速度創下逾 4 年新高，但亮眼經濟數據背後，債券市場卻陷入劇烈震盪。市場對通膨壓力再起的擔憂升溫，加上投資人質疑聯準會（Fed）政策溝通能力，美國銀行警告，聯準會正面臨一場攸關政策信譽的考驗。

美製造業景氣衝高反成警訊 Fed如何輸掉一場債市信任之戰？(圖:shutterstock)

根據供應管理協會（ISM）最新數據，2026 年 7 月美國製造業指數升至 55.6，連續第七個月維持擴張，創下 2022 年 5 月以來最高水準，明顯高於代表景氣榮枯分界的 50，顯示製造業正處於四年多來最強勁的成長階段。

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細項數據顯示，製造業復甦主要受到需求端支撐，生產指數攀升至 58.5，創 2021 年底以來新高；新訂單持續成長，反映消費需求韌性、企業投資動能，以及政府國防支出的推動。

此外，製造業就業人數自去年 9 月以來首度回升，顯示企業對未來景氣展望轉趨樂觀。受調查產業中，除化學產品外，印刷、服裝及電氣設備等多數產業均呈現成長。

不過，製造業強勁表現的另一面，是通膨壓力仍未完全消退。中東地緣政治局勢再度升溫，衝突升級推升國際油價，使企業面臨供應鏈延遲與原物料成本上升壓力。雖然 7 月製造業物價指數降至 71.1，創五個月低點，但仍明顯高於年初水準，顯示價格壓力依舊存在。

通膨疑慮重新升溫，也迅速反映在美國債市。近期長天期美債遭遇大規模拋售，殖利率一度升至近 20 年高點，市場開始重新評估未來利率走向與聯準會抗通膨能力。

美國銀行美國利率策略主管馬克・卡巴納（Mark Cabana）形容，這波債市劇烈波動是「教科書式的通膨信譽衝擊」。他指出，市場真正擔憂的並非單一經濟數據，而是聯準會在政策溝通上的不足，尤其聯準會主席凱文・沃許（Kevin Warsh）近期未能清楚說明如何達成 2% 的通膨目標。

卡巴納表示，市場需要的不只是聯準會重申抗通膨立場，更需要明確的政策路徑。他強調，債券市場「無法被愚弄」，投資人會透過市場價格反映對政策可信度的判斷。

由於沃許暗示可能結束過去長期採用的「前瞻性指引」策略，市場目前對未來貨幣政策方向感到不確定。彭博經濟模型顯示，30 年期美債期限溢價已升至 1.51%，創 2013 年以來最高紀錄；30 年期美債殖利率上週五一度觸及 5.28%，反映投資人對長期通膨風險升高的憂慮。

美國銀行研究團隊認為，聯準會目前正處於重新建立市場信任的關鍵階段，必須透過政策行動與溝通重新掌握市場預期，甚至不排除透過升息展現抗擊通膨的決心。