鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-30 23:31

日元周四 (30 日) 兌美元突然暴升逾 3%，創 2023 年 12 月以來最大單日漲幅，引發市場猜測日本政府可能再度進場干預匯市，以阻止日元持續貶值。不過，日本官方目前尚未證實採取任何行動。

日元稍早一度跌至 1 美元兌 164 日元附近，創近 40 年新低，隨後突然急升，紐約盤中最高來到 157.98 日元，單日升幅一度達 3.3%。紐約梅隆銀行 (BNY) 資深策略師 Geoffrey Yu 表示，這波升值規模強烈暗示官方可能進場干預，但干預措施能否產生持久效果仍有疑問。

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(圖：ZeroHedge)

日本財務省官員暫未回應，白宮也未針對相關消息發表評論。本月稍早，日本最高外匯事務官員三村淳接受《彭博》訪問時，並未重申財務省慣用的外匯政策說法，包括隨時準備採取「大膽行動」，當時便引發市場揣測。

日元近來持續受到油價上漲、日本財政疑慮及美日利差過大的壓力。即使日本官方上一季才實施創紀錄的干預，日元仍在 6 月跌至 1986 年以來最低水準，並於 7 月進一步走弱。

日本政府在 4 月 28 日至 5 月 27 日期間，據信投入創紀錄的 11.73 兆日元 (約 732 億美元) 支撐日元。日本財務省外匯存底數據顯示，當局可能出售包括美國公債在內的外國證券，為干預行動提供資金。

日本過去的干預效果大多有限。當局在 2022 年首度採取 1998 年以來的日元買進行動，2024 年也投入約 1,000 億美元，但通常只能暫時扭轉跌勢，日元之後仍重回貶值軌道。

這波急升發生在日銀 (日本央行 / BOJ) 周五 (31 日) 公布利率決策前夕。市場預期，日銀繼上月升息、把基準利率推升至 1995 年以來最高水準後，本次將維持利率不變。