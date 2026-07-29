鉅亨網編譯段智恆 2026-07-30 02:05

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 凌晨兩點公布最新利率決策，一如市場預期維持利率不變，但 3 名決策官員主張升息 1 碼 (25 個基點)，凸顯內部對通膨風險的分歧持續擴大，也讓 5 月上任的 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 面臨早期考驗。

Fed按兵不動但鷹聲大作！3名官員投反對票 9月升息警報拉高(圖：REUTERS/TPG)

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 9 票對 3 票通過利率決議，將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%，為連續第五次按兵不動。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)、克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 及明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 投下反對票，主張將利率調升 1 碼。

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Fed 會後聲明與 6 月版本幾乎相同，重申「委員會將實現物價穩定」，並表示美國經濟活動在高度不確定性下仍以「穩健步伐」擴張，中東衝突是造成不確定性的部分原因。聲明也指出，資本投資與生產力成長強勁，就業增幅與勞動力成長大致同步，失業率變化不大。

Fed 同時表示，通膨仍高於 2% 目標，部分反映供給衝擊推高能源等特定領域價格。決策結果公布後，美股延續跌勢。截稿前，道瓊工業指數重挫逾 700 點或 1.4%，標普 500 指數下跌 0.3%，那斯達克綜合指數接近平盤。

市場對 Fed 轉鷹的疑慮升高，根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易員押注 9 月升息 1 碼的機率已升至 72%；美國 2 年期公債殖利率則下滑。

通膨風險升高 3 名官員要求升息

Fed 偏好的通膨指標近月重新加速，截至 5 月止年增 3.4%。儘管 6 月消費者物價因汽油價格下跌而出現 6 年來首度月減，生產者物價漲幅也低於預期，暫時降低 Fed 本周升息的迫切性，但決策官員仍面臨日益升高的物價壓力。

伊朗戰事再度升級，一度推動布蘭特原油突破每桶 100 美元，近日雖回落，周三仍徘徊在 90 美元附近。中東衝突、川普政府新一波關稅，以及人工智慧 (AI) 熱潮帶動的需求成長，均加深市場對通膨可能長期居高不下的疑慮。

蘿根本月稍早已公開表示，利率需要「溫和上升」；哈瑪克也認為，相較於就業，通膨是更值得擔憂的問題。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 近期同樣警告，若物價未能取得更多進展，可能有必要升息，但他此次仍支持維持利率不變。Fed 官員 6 月公布的利率預測則顯示，今年底前可能升息 1 碼。

華許淡化前瞻指引 9 月政策仍存變數

這次 3 張反對票顯示，若通膨壓力持續升高，華許要維持利率不變將愈來愈困難。部分經濟學家會前甚至預測，華許可能出乎市場意料支持升息，聯邦資金期貨一度反映本次升息機率最高達 40%。

市場預估 9 月升息 1 碼機率突破七成。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

華許已承諾讓通膨回到 Fed 的 2% 目標，但尚未明確表示會以升息達成。相較過去 Fed 透過前瞻指引管理市場預期，華許認為，央行應減少預告下一步行動，改為說明採取行動所需的條件；然而，本次聲明既未提供明確政策方向，也未列出升息門檻。