鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 20:20

受南韓記憶體巨擘 SK 海力士 (SKHY-US) 財報數據及資本支出計畫變動影響，全球半導體與人工智慧 (AI) 相關類股近期出現劇烈震盪。儘管市場對 AI 的前景出現分歧，但有技術投資者認為這波由「融資斷頭」引發的跌勢，可能正接近短期底部。

財報數據低於預期

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SK 海力士近期公布的 2026 財年第二季財報顯示，其營收與營業利潤皆較市場共識預期低了約 6%。更令投資人不安的是，該公司將 2026 財年的資本支出 (CAPEX) 指引下調了 11%。這一舉動被部分分析師解讀為 AI 周期可能已經觸頂的訊號。

南韓股市也因此遭受重擊。在短短五個交易日內，南韓綜合指數 (KOSPI) 重挫約 17%，主要由 SK 海力士與三星等半導體龍頭領跌。SK 海力士的股價自上個月漲幅超過 100% 的高點回落，年初至今的漲幅已收縮至約 34%。

清算過程形成的「短期底部」

科技投資專家 Dan Niles 針對此現象發表評論，他認為 SK 海力士與整體半導體類股的劇烈下跌，並非源於產業基本面的崩潰，而是由「強制平倉」與「追加保證金」所驅動。他指出，散戶帳戶與避險基金的槓桿清算加速了這一過程，並將此視為一種市場「淨化」，以避免類似 Archegos 破產事件再次發生。

Niles 堅稱，這僅是 AI 發展過程中的一個短期「減速帶」(speedbump) 而非終點。他對比了 1995 年的技術性回調，當時英特爾 (INTC-US) 因庫存過剩被迫認列 10 億美元的損失；反觀今日，半導體供應鏈並不存在過剩的庫存。

他預測，隨著具備強大算力需求的「代理型 AI」(Agentic AI) 興起，受衝擊最深的類股將迎來強勁反彈。

供給限制與「快錢」時代結束

Wolfe Research 的資深分析師 Chris Caso 則從供給面提供了支撐。他向《CNBC》表示，半導體類股的回調反映了市場在大幅上漲後的預期重整。他認為，記憶體晶片供應商目前面臨嚴重的產能限制，且由於缺乏足夠的物理空間來快速擴產，產能過剩的風險在 2028 年之前不太可能出現，這有利於維持價格。

然而，Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 提醒投資人，記憶體股票的「快錢」(easy money) 階段已經過去。他建議未進場的投資者應保持耐心，等待更佳的進場點位，並預測投資資金通常會在夏末重返記憶體類股。

市場結構風險與資金輪動

知名投資人 Doug Kass 與 Jim Cramer 對目前的市場結構表達了憂慮。Kass 指出，市場結構在槓桿型 ETF 與零日到期期權 (0DTE) 的擴張下，呈現出類似賭場的特性，增加了「閃崩」的風險。