鉅亨網編譯段智恆
美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 凌晨宣布維持利率不變，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 9 票對 3 票，將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%。華爾街分析師普遍認為，近期通膨降溫讓 Fed 有條件保持耐心，但 3 張主張升息 1 碼 (25 個基點) 的反對票，凸顯決策官員對物價風險的戒心升高，也使 9 月會議充滿更多變數。
決策公布後，美國 10 年期公債殖利率一度下滑，隨後反轉上揚 3.9 個基點至 4.643%。市場焦點轉向 Fed 主席華許的記者會，以及周四公布的最新通膨數據。
富國銀行首席經濟學家 Tom Porcelli 認為，Fed 此次維持利率是正確決定。當前通膨主要受到供給面及外部衝擊影響，貨幣政策能夠控制的程度有限，因此保持耐心不僅合理，也是較審慎的作法。
Porcelli 預估，Fed 今年剩餘時間可能持續按兵不動，但最終仍取決於通膨走勢。若物價壓力重新升高，Fed 便可能打開升息大門；若通膨持平或像上月一樣溫和改善，央行就有空間繼續觀望。這也意味著，市場可能逐份檢視接下來的通膨報告，判斷 Fed 下一步行動。
Natixis 美國首席經濟學家 Christopher Hodge 同樣支持暫停升息，認為近期通膨與勞動市場數據已給予 Fed 喘息空間，在缺乏明確數據觸發因素下，等到至少 9 月再作決定並無不妥。若此時升息，反而可能釋放過度鷹派訊號，讓市場更難理解 Fed 的政策反應機制。
Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 則直言，面對供給衝擊造成的通膨仍選擇升息並不明智。2025 年的關稅衝擊與 2026 年的油價衝擊，未必需要 Fed 立即回應；犧牲穩健的勞動市場，既無法平息中東戰火，也不能撤銷關稅。
Allspring Global Investments 多元資產團隊主管 Matthias Scheiber 指出，Fed 仍須在壓低通膨與支持經濟活動之間維持艱難平衡。近期運輸與通訊服務等多項通膨數據低於預期，顯示潛在物價壓力可能逐步緩和，Fed 也可能將短期供給衝擊視為暫時現象。
不過，通膨仍高於 2% 目標，供給面風險也尚未消失，3 名官員要求升息正反映決策圈仍保持高度戒心。Scheiber 認為，在 Fed 減少提供未來政策指引後，投資人將更依賴經濟數據推測央行的反應。
RWA Wealth Partners 投資長 JP Powers 表示，每次會議的不確定性都比前一次更高，9 月可能成為政策壓力的高峰，但 Fed 仍將取得數份通膨數據後才作決定。Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 則認為，Fed 將持續對通膨發表強硬言論，但若物價未因能源市場變化而再度升溫，今年仍可能不升息。
Nationwide Investment Management Group 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，3 張反對票可能反映 Fed 決策官員展現更強的獨立性，內部不再刻意維持一致陣線。不過，在華許召開記者會前，投資人不宜對未來政策方向作出定論。