鉅亨網編譯段智恆 2026-07-30 02:52

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 凌晨宣布維持利率不變，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 9 票對 3 票，將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%。華爾街分析師普遍認為，近期通膨降溫讓 Fed 有條件保持耐心，但 3 張主張升息 1 碼 (25 個基點) 的反對票，凸顯決策官員對物價風險的戒心升高，也使 9 月會議充滿更多變數。

決策公布後，美國 10 年期公債殖利率一度下滑，隨後反轉上揚 3.9 個基點至 4.643%。市場焦點轉向 Fed 主席華許的記者會，以及周四公布的最新通膨數據。

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按兵不動獲肯定 升息恐無法解決供給衝擊

富國銀行首席經濟學家 Tom Porcelli 認為，Fed 此次維持利率是正確決定。當前通膨主要受到供給面及外部衝擊影響，貨幣政策能夠控制的程度有限，因此保持耐心不僅合理，也是較審慎的作法。

Porcelli 預估，Fed 今年剩餘時間可能持續按兵不動，但最終仍取決於通膨走勢。若物價壓力重新升高，Fed 便可能打開升息大門；若通膨持平或像上月一樣溫和改善，央行就有空間繼續觀望。這也意味著，市場可能逐份檢視接下來的通膨報告，判斷 Fed 下一步行動。

Natixis 美國首席經濟學家 Christopher Hodge 同樣支持暫停升息，認為近期通膨與勞動市場數據已給予 Fed 喘息空間，在缺乏明確數據觸發因素下，等到至少 9 月再作決定並無不妥。若此時升息，反而可能釋放過度鷹派訊號，讓市場更難理解 Fed 的政策反應機制。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 則直言，面對供給衝擊造成的通膨仍選擇升息並不明智。2025 年的關稅衝擊與 2026 年的油價衝擊，未必需要 Fed 立即回應；犧牲穩健的勞動市場，既無法平息中東戰火，也不能撤銷關稅。

3 張反對票增加變數 9 月將由數據定生死

Allspring Global Investments 多元資產團隊主管 Matthias Scheiber 指出，Fed 仍須在壓低通膨與支持經濟活動之間維持艱難平衡。近期運輸與通訊服務等多項通膨數據低於預期，顯示潛在物價壓力可能逐步緩和，Fed 也可能將短期供給衝擊視為暫時現象。

不過，通膨仍高於 2% 目標，供給面風險也尚未消失，3 名官員要求升息正反映決策圈仍保持高度戒心。Scheiber 認為，在 Fed 減少提供未來政策指引後，投資人將更依賴經濟數據推測央行的反應。

RWA Wealth Partners 投資長 JP Powers 表示，每次會議的不確定性都比前一次更高，9 月可能成為政策壓力的高峰，但 Fed 仍將取得數份通膨數據後才作決定。Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 則認為，Fed 將持續對通膨發表強硬言論，但若物價未因能源市場變化而再度升溫，今年仍可能不升息。