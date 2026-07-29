鉅亨網新聞中心 2026-07-30 05:00

南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SKHY-US) 財報公布後引發全球半導體股劇烈震盪，CNBC 知名主持人克雷默 (Jim Cramer) 更在社群平台 X 發文，形容 SK 海力士已成為擾亂全球市場的「怪物 (Monster)」，認為市場交易已不再反映 DRAM 價格、產能擴張等基本面，而是受到槓桿交易、保證金追繳(Margin Call) 與投機資金主導。

克雷默表示，「我們終將後悔讓這頭怪物進入市場。SK 海力士如今代表的不是 DRAM 價格與新增產能，而是保證金追繳與賭博。」

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他隨後再度發文指出，近期市場盛傳部分槓桿避險基金及半導體基金面臨巨大虧損，加上大量 2 倍槓桿單一股票 ETF 產品盛行，可能是造成英特爾 (INTC-US)、SK 海力士及硬碟相關個股劇烈波動的重要原因。

克雷默的說法也呼應南韓金融監管機關近期的擔憂。由於散戶大量透過槓桿 ETF 押注單一股票，同時外資持續大舉調節科技股部位，韓國監管單位正考慮限制散戶投資單一股票槓桿 ETF，以降低市場劇烈波動及強制平倉風險。

市場震盪的導火線，來自 SK 海力士最新公布的第二季財報。

儘管公司繳出歷來最佳營收成績，但獲利略低於市場預期，引發投資人對 AI 記憶體產業前景出現分歧解讀。

SK 海力士第二季營收達 79.32 兆韓元 (約 545.3 億美元)，較去年同期大增 257%，創歷史新高；營業利益率攀升至 76%，同樣刷新歷史紀錄。

公司第二季營業利益達 60.54 兆韓元 (約 416.2 億美元)，年增 557%，但仍低於 LSEG SmartEstimate 彙整分析師預估的 64 兆韓元 (約 439.9 億美元)。

雖然 AI 伺服器需求及高頻寬記憶體 (HBM) 市場仍維持強勁，公司也持續推動產能擴充，但市場對中國記憶體產業競爭加劇，以及 AI 投資熱潮是否降溫的憂慮，仍引發大量獲利了結賣壓。

克雷默也諷刺市場對財報的兩極解讀。他表示，SK 海力士法說會內容同時提供了多頭與空頭各自解讀的依據，「需求很好、產能增加也很好，但市場卻有人說財報驚艷，也有人說令人失望，整件事亂成一團，股價也是如此。」

他更質疑，「我們看到有媒體稱這季財報非常驚人，也有媒體認為令人失望，而這竟然是目前市場上最重要的一檔股票？」

SK 海力士股價重挫，也拖累全球半導體類股同步下跌。

韓股方面，KOSPI 指數周三再跌 5.99%，7 月累計重挫 33.10%，較 52 周高點 9,385.59 點回落 39.66%。

SK 海力士韓股周三收跌 9.61%，雖然今年以來仍累計上漲 115.21%，但 7 月已重挫 46.69%，近 5 個交易日再跌 23.44%。

在美掛牌的 SK 海力士 ADR 周二收跌 8.98%，收在 130.17 美元，自近期高點回落 23.43%，周三盤前續跌 0.57%。

追蹤半導體產業的 iShares Semiconductor ETF (SOXX-US) 同樣受到波及，雖然今年以來仍累計上漲 61.18%，近一個月已回跌 16.69%，近一年仍大漲 99.98%。

大型科技股同樣承壓，那斯達克 100 指數周二跌至 27,763.14 點，較前波歷史高點 30,762.20 點回落 9.75%，已逼近技術面普遍認定的 10% 修正區。不過，追蹤該指數的 Invesco QQQ Trust (QQQ-US) 周三盤前小漲 0.23%，顯示市場情緒略有回穩。