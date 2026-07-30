鉅亨網新聞中心 2026-07-30 16:20

美股債周三 (29 日) 上演雙殺，不少投資人將原因歸咎於聯準會（Fed）決議中出現 3 張支持升息的反對票，認為市場是受到偏鷹派政策訊號衝擊。然而，若回頭檢視整場聯準會決議與主席華許（Kevin Warsh）記者會內容，市場真正關注的焦點，或許並非決議本身，而是華許在回答提問時，意外透露出的政策思維，引發市場對聯準會抑制通膨決心的質疑，讓「債券義警」（Bond Vigilantes）感到憤怒。

美股債為何一起崩？華許一句話惹怒「債券義警」 。(圖:REUTERS/TPG)

美債市場也因此出現罕見走勢。30 年期美債殖利率單日飆升 10 個基點，突破 5.21%，創下 2007 年 6 月以來新高；相較之下，2 年期美債殖利率則大跌 5 個基點，使殖利率曲線快速陡峭化。與此同時，市場通膨預期升高、美元走弱，美股尾盤同步重挫，形成股債雙殺局面。

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聯準會決議本身並非市場焦點

事實上，本次聯準會決議並未帶來太多意外。聯準會如市場預期維持利率不變，貨幣政策聲明內容改動極少，再度刷新近 20 年來最精簡紀錄。

雖然此次 FOMC 以 9 票贊成、3 票反對通過決議，反對者皆主張應升息 25 個基點，也是 2016 年以來首次出現三張方向一致的反對票，但從市場反應來看，自決議公布至華許記者會開場期間，金融市場整體仍維持相對平穩。

真正的轉折，出現在記者提問階段。

一段回答引發市場重新解讀

記者詢問華許，在取消前瞻指引後，聯準會如何透過市場訊號判斷政策方向，以及近期市場變化是否意味著政策利率應更高。

華許回應表示，希望投資人能獨立於聯準會訊息進行交易，讓央行得以觀察未受干擾的市場訊號，因此聯準會近來刻意減少對市場的前瞻指引。

他並指出，目前不僅名目利率，實質利率也已出現明顯緊縮，近期市場本身已替政策制定者完成相當多的工作。

表面上看，這段談話並無特別之處，但市場卻迅速賦予不同解讀。

根據有「新聯準會傳聲筒」之稱的記者 Sam Goldfarb 分析，華許的談話似乎暗示，由於近期長天期公債殖利率持續攀升、借貸成本已明顯提高，因此聯準會短期內未必需要透過進一步升息來壓抑通膨。

長短天期殖利率背離 市場開始重新定價

這項解讀迅速反映在債券市場。市場一方面壓低 2 年期公債殖利率，代表投資人降低聯準會近期升息預期；另一方面則大幅拋售長天期公債，推升 30 年期殖利率，以反映未來更高的通膨風險。

同時，通膨保值債券（TIPS）與一般公債殖利率利差同步擴大，也傳遞出市場通膨預期升溫的訊號。

利率市場定價亦顯示，聯準會 9 月升息機率下降，但 12 月升息機率反而有所提高，反映市場開始重新調整對政策路徑的預期。

「債券義警」開始用市場投票

不少市場人士認為，真正推動此次行情的，是「債券義警」（Bond Vigilantes）的集體反應。

市場擔心，華許雖然在言論上維持抗通膨立場，但實際政策未必足夠強硬，因此開始要求更高的長天期殖利率補償未來數年的通膨風險，同時降低聯準會近期立即升息的預期，最終造成殖利率曲線出現自 1990 年代中期以來最劇烈的陡峭化之一。

Natixis 企業及投資銀行美國利率策略主管 John Briggs 表示，投資人擔心華許「口頭上對通膨態度強硬，但實際行動卻不盡如人意」。

Highline Asset Management 固定收益董事總經理 Ben Emons 則認為，殖利率曲線快速陡峭化，代表市場開始質疑聯準會政策策略的可信度。

他指出，若聯準會只是維持鷹派言論，而未採取相應行動，一旦通膨再次升溫，市場恐怕會認為聯準會反應過慢。

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理 Jack McIntyre 也表示，長債殖利率急升反映的是市場缺乏信心，長天期債券投資人並不相信華許能有效壓制通膨。I

nteractive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 更直言，市場正在戳破華許在通膨議題上的「虛張聲勢」，而當債券市場開始大幅調整後，股市跟隨下跌幾乎已成必然。

傑克森霍爾年會成下一個觀察焦點

在債券市場劇烈波動帶動下，美股同步承壓。聯準會決議公布後，標普 500 指數一度走高，但終場轉跌 1.5%；道瓊工業指數重挫逾 1,100 點，創下 2025 年 4 月以來最大單日跌幅；那斯達克指數亦下跌 1.7%。

市場目前也將焦點轉向 8 月底舉行的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會。華許在記者會中表示，自己可能出席會議，但是否發表演說，以及演講內容，目前仍未確定。