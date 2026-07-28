鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-28 22:10

全球支付巨擘 Visa(V-US) 傳出計劃裁員約 2,600 人，相當於全球員工總數的 7%。執行長麥金奈尼 (Ryan McInerney) 希望藉此精簡組織、提高營運效率，以因應支付產業日益激烈的競爭。

支付巨擘也揮裁員刀！Visa傳大砍2600人 科技與產品團隊首當其衝(圖：REUTERS/TPG)

《彭博》周二 (28 日) 引述 Visa 內部員工備忘錄報導，本輪裁員將主要影響科技與產品團隊。麥金奈尼表示，公司必須持續調整工作方式，才能掌握未來商機，並在支付產業轉型過程中維持領先地位。

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截至上一會計年度末，Visa 約有 3.41 萬名員工，員工總數為 10 年前的 3 倍以上。此次裁員將成為公司近年規模較大的人力調整之一。Visa 尚未回應置評請求，公司預定於周二美股收盤後公布季度財報。

麥金奈尼在備忘錄中指出，他深信這項決定符合 Visa、客戶及合作夥伴的長期利益。公司將持續提高營運效率，並把相關資源重新投入最具成長潛力的業務。

人工智慧 (AI) 也是 Visa 調整營運模式的重要工具。公司正利用 AI 減少重複性工作，並加快產品開發速度。不過，知情人士表示，AI 並非 Visa 決定裁員的唯一原因，這次行動更廣泛反映公司重新配置人力及投資資源的需求。

Visa 計劃將資源重新投入消費支付、商業支付、資金移轉解決方案及加值服務，涵蓋穩定幣、跨境支付和企業對企業 (B2B) 支付等領域。

麥金奈尼表示，受惠於過去幾年採取的策略，Visa 正邁入商業發展的新時代，公司在財務表現、客戶滿意度、員工投入程度及產品創新等方面均保持成長動能，產品開發及推出速度也較以往更快。

支付及金融科技產業近來掀起裁員潮。Visa 競爭對手萬事達卡 (MA-US) 今年稍早宣布裁減全球約 4% 人力，以重新調整投資重點；金融科技公司 Block(XYZ-US) 則於 2 月表示，將裁員約 4,000 人，規模接近員工總數的一半。PayPal(PYPL-US) 等業者近月也陸續宣布大規模人力調整。