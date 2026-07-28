鉅亨網新聞中心 2026-07-28 13:30

南韓金融服務委員會 (FSC) 主席 Lee Eog-weon 周二 (28 日) 表示，當局正考慮對近年興起的單一股票槓桿型 ETF 採取進一步限制措施，包括可能對零售投資者的投資額度設定上限，以穩定動盪不安的市場。

韓股跌逾10% 監管層擬重拳整治個股槓桿ETF(圖:shutterstock)

此次監管升級的背景是南韓半導體「雙雄」——三星電子和 SK 海力士的股價出現崩跌。周二，三星電子股價因市場擔心其市場份額可能被中國對手長鑫存儲 (CXMT) 侵蝕，加上 AI 基礎設施支出的融資風險，股價暴跌逾 10%。SK 海力士也未能倖免，股價跌幅一度超過 13%，其在美掛牌的 ADR 更是跌破了發行價。

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受兩大科技龍頭拖累，南韓基準 KOSPI 指數周二上午觸發全市場熔斷機制，暫停交易 20 分鐘，這是該指數今年以來第八次觸發熔斷。KOSPI 指數午盤整體跌幅也超過 10%。

此前，為了保護投資者並降低市場波動，監管機構已決定將投資個股槓桿 ETF 所需的最低現金保證金，從原本的 1,000 萬韓元大幅提高至 3,000 萬韓元 (約 20,400 美元)。這項政策原計畫 8 月實施，但在南韓總統李在明呼籲採取迅速行動後，當局決定提前至 7 月 31 日 (周五) 起生效。

李億遠在與本土券商及資產管理公司的會談中明確表示，監管部門將密切評估這項新政策的成效。若需求未能如期降溫，政府將準備加碼干預，其中包括研擬將個人的槓桿 ETF 投資額度限制在總金融資產的 20% 或以下。

此外，當局也在討論其他配套方案，例如要求投資者定期參加強制性的在線培訓及模擬交易課程，以及加快提高最低交易單位數量的進程。