〈焦點股〉AI有多熱被殺得就有多慘 前50大權值股竟有過半數跌停

盤中護國神山台積電 (2330-TW) 跌破 2300 元價位，貢獻跌點達 470 點，聯發科、台達電均因重挫跌停造成跌點 177 點、139 點，日月光投控跌逾 8%，也造成跌點近 70 點，聯電、南亞科、國巨和欣興的跌停均造成 40 點左右跌點，合計共造成近千點的跌點。