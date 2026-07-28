〈焦點股〉AI有多熱被殺得就有多慘 前50大權值股竟有過半數跌停
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股今 (28) 日午盤過後重挫超過 1800 點，超過 60 檔個股跌停，大型電子權值股壓力相當沉重，觀察前 50 大權值股有過半亮燈跌停，亮跌停燈號者包括有聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、欣興 (3037-TW)、南亞 (1303-TW)、南亞科 (2408-TW)、國巨 *(2327-TW)、華邦電 (2344-TW)、環球晶 (6488-TW)、群聯 (8299-TW)、力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 等，多為小散戶和主動式 ETF 日前積極布局的記憶體、被動元件等重量領頭股。
盤中護國神山台積電 (2330-TW) 跌破 2300 元價位，貢獻跌點達 470 點，聯發科、台達電均因重挫跌停造成跌點 177 點、139 點，日月光投控跌逾 8%，也造成跌點近 70 點，聯電、南亞科、國巨和欣興的跌停均造成 40 點左右跌點，合計共造成近千點的跌點。
法人指出，本周有 Amazon、Meta、微軟即將公布財報，密切牽動台灣 AI 概念股，而國內則有多家重量級電子大廠將召開法說會，包括聯電、欣興、台達電、聯發科、光寶科等，也緊密連動盤勢。
康和投顧表示，電子權值股仍偏整理，金融股成為盤面撐盤重心，至於融資方面的籌碼面壓力，隨著台指期和台積電於季線附近成交量爆量，指數短線有望在季線附近止穩，惟櫃買指數跌破季線後，季線有下彎風險，盤勢整理時間將拉長，建議高本益比族群部位配置宜謹慎。
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