鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-27 02:30

美國聯準會 (Fed) 明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五 (26 日) 表示，隨著美國通膨壓力再度升溫，他已調整今年的利率預測，由原先預估降息一次改為升息一次，並警告中東局勢、關稅及人工智慧 (AI) 基礎建設投資等多重供給衝擊，正使物價壓力變得更加廣泛且持久。

又一位Fed官員轉鷹！卡什卡里從降息改喊升息(圖：REUTERS/TPG)

卡什卡里在阿斯本創意節 (Aspen Ideas Festival) 受訪時表示，他對通膨感到憂心，原因並不僅限於中東衝突推升油價，而是整體經濟已出現更廣泛的通膨壓力。他指出，自己在 3 月仍預測 Fed 今年將降息一次，但 6 月已改為預估年底前升息一次，不過最終仍須視後續經濟數據而定。

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Fed 本周公布的最新點狀圖 (dot plot) 顯示，19 位決策官員中已有 9 人預估今年至少升息一次。卡什卡里表示，Fed 目前最大的挑戰，是如何在不對就業市場造成過度衝擊的情況下，讓通膨於合理時間內回到 2% 的政策目標。

根據美國商務部本周公布的數據，Fed 偏好的通膨指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數 5 月年增 4.1%，創 2023 年 4 月以來最高；扣除食品與能源後的核心 PCE 年增率也升至 3.4%，創 2023 年 10 月以來新高，而整體通膨已連續 5 年高於 Fed 的 2% 目標。

卡什卡里認為，目前物價上漲已不再只是能源價格帶動，而是供給面因素全面推升通膨，包括川普政府關稅政策提高進口商品成本、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 局勢影響化肥與能源供應，以及企業每年投入數千億美元興建 AI 資料中心 (Data Center) 及相關基礎設施，均推高相關產業價格。

他也坦言，自己對伊朗是否會遵守停火協議抱持懷疑態度。川普稍早指控伊朗違反停火協議，以無人機攻擊荷姆茲海峽商船，令市場對中東局勢再度升溫，也使他對能源價格短期內回落失去信心。