鉅亨網編譯段智恆 2026-06-27 00:30

中東局勢雖因美國與伊朗展開和平談判而暫時降溫，但全球能源命脈荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 未來的管理模式，卻成為各國新的關注焦點。知情人士透露，阿曼已向歐洲官員表示，荷姆茲海峽不可能恢復戰前的「現狀」，未來通行船舶可能須支付部分費用，引發美國、歐洲及波灣盟友憂心，擔心伊朗與阿曼聯手建立海峽收費制度，衝擊全球航運與能源市場。

消息人士指出，阿曼官員強調，仍將遵守國際海事法，但未來可能針對海峽除污作業、航行引導及相關安全服務收取費用，目前尚不清楚所有費用是否都將採強制收取。

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由於阿曼正研究全球其他重要海上咽喉的管理制度，包括亞洲的麻六甲海峽 (Strait of Malacca)，市場開始擔憂，荷姆茲海峽可能逐步建立新的收費模式，進而改變國際航運長期以來的運作機制。

伊朗要求共同管理海峽 美歐反對任何通行費

荷姆茲海峽由伊朗與阿曼共同扼守，是全球最重要的原油與液化天然氣 (LNG) 運輸通道之一。今年 2 月底，美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，伊朗一度透過攻擊及威脅商船關閉海峽，西方國家更指控伊朗曾在部分水域布設水雷，使全球能源供應面臨重大風險。

隨著美伊目前展開和平談判，德黑蘭要求未來與阿曼共同管理海峽通行，並已要求通過海峽的船舶向伊朗申請保險，且暗示現行免費保險措施僅會維持約 60 天。

美國、英國、法國、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等國則一致反對任何形式的海峽收費制度，認為此舉恐違反國際海事法，也可能為全球其他重要航道建立危險先例。美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 日前更直言，若伊朗希望與美國達成正式和平協議，就必須確保荷姆茲海峽維持自由航行，不得向任何船舶徵收通行費。

盧比歐警告，一旦允許荷姆茲海峽開始收費，全球其他戰略水道未來也可能比照辦理，最終將導致國際航運秩序陷入混亂。

阿曼左右為難 收費制度恐牽動全球能源成本

阿曼長期與美國維持盟友關係，同時也與伊朗保持良好互動，過去更因在區域衝突中維持中立，素有「中東瑞士」之稱，並多次擔任美伊之間的重要斡旋者。

然而，近期阿曼對荷姆茲海峽未來管理方式卻釋出互相矛盾的訊號。本周稍早，阿曼與伊朗共同發布聲明，表示將討論海峽運作方式及相關費用；但兩天後，又與美國及波斯灣合作委員會 (GCC) 共同簽署聯合聲明，明確反對任何通行費、收費制度或企圖控制荷姆茲海峽的行為。

知情人士表示，阿曼私下向歐洲官員坦言，正承受來自伊朗的龐大壓力。即使伊朗軍事力量在美以空襲後遭到削弱，仍是波斯灣最具影響力的軍事力量之一，戰爭期間也曾向包括阿曼在內的中東地區發射飛彈及無人機，使馬斯開特 (Muscat) 在美伊之間陷入艱難平衡。

分析人士指出，若未來船舶須支付通行或相關服務費，每年恐為全球能源交易商與航運業者增加數百億美元成本，並進一步推高全球原油及大宗商品運輸成本。