鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-27 05:14

伊朗對航經荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的長榮「長麗輪」發動無人機攻擊後，美國總統川普週五 (26 日) 發出警告，指控伊朗公然違反停火協議，美軍隨後對伊朗境內多處軍事目標展開空襲。

這也是美伊簽署停火諒解備忘錄 (Memorandum of Understanding, MoU) 約一週後，雙方首度爆發軍事衝突，使外界憂心中東局勢再度升溫。

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伊朗襲擊商船 美軍展開報復性空襲

美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美軍已對伊朗境內多處目標發動空襲，以回應德黑蘭攻擊荷姆茲海峽商船的行動。

中央司令部在 X 平台發文指出，伊朗於 6 月 25 日出動自殺式無人機攻擊長榮海運旗下貨輪「長麗輪」「Ever Lovely」後，美軍戰機隨即空襲伊朗境內飛彈與無人機儲存設施，以及沿海雷達站。

中央司令部表示：「伊朗軍方無端攻擊商業船舶，已明顯違反停火協議。」

聲明並指出：「伊朗的危險行為也破壞了航行自由，而越來越多國際貿易貨物流經這條重要的全球航運走廊。」

中央司令部強調，美軍將持續為通行荷姆茲海峽的商業船舶提供安全通行協調與支援，並維持區域軍事部署與高度戒備，確保美伊協議的所有內容均獲得遵守、執行，並維持全面有效。

川普：伊朗公然違反停火 後果很快揭曉

川普稍早在 Truth Social 發文表示，伊朗共發射 4 架單向攻擊無人機襲擊行經荷姆茲海峽的船舶，美軍成功擊落其中 3 架，但第 4 架擊中長榮海運旗下貨輪「長麗輪」「Ever Lovely」。

川普批評，這是「對停火協議愚蠢且公然違反」。

在白宮接受媒體提問時，被問及伊朗是否將為違反停火付出代價，川普僅回應：「你們很快就會知道 (You"ll find out.)」。數小時後，中央司令部便宣布對伊朗展開報復性空襲。

美伊關係再度急轉直下

此次軍事衝突發生前不久，美國與伊朗才展開新一輪和平談判。

根據美方官員說法，川普與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 約一週前共同簽署停火諒解備忘錄，希望進一步推動永久和平協議，正式終結兩國衝突。

此外，美國副總統范斯 (JD Vance) 上週末也前往瑞士，與伊朗官員舉行會談，討論永久和平協議的細節。