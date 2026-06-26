鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
伊朗對航經荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的長榮「長麗輪」發動無人機攻擊後，美國總統川普週五 (26 日) 發出警告，指控伊朗公然違反停火協議，美軍隨後對伊朗境內多處軍事目標展開空襲。
這也是美伊簽署停火諒解備忘錄 (Memorandum of Understanding, MoU) 約一週後，雙方首度爆發軍事衝突，使外界憂心中東局勢再度升溫。
伊朗襲擊商船 美軍展開報復性空襲
美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美軍已對伊朗境內多處目標發動空襲，以回應德黑蘭攻擊荷姆茲海峽商船的行動。
中央司令部在 X 平台發文指出，伊朗於 6 月 25 日出動自殺式無人機攻擊長榮海運旗下貨輪「長麗輪」「Ever Lovely」後，美軍戰機隨即空襲伊朗境內飛彈與無人機儲存設施，以及沿海雷達站。
中央司令部表示：「伊朗軍方無端攻擊商業船舶，已明顯違反停火協議。」
聲明並指出：「伊朗的危險行為也破壞了航行自由，而越來越多國際貿易貨物流經這條重要的全球航運走廊。」
中央司令部強調，美軍將持續為通行荷姆茲海峽的商業船舶提供安全通行協調與支援，並維持區域軍事部署與高度戒備，確保美伊協議的所有內容均獲得遵守、執行，並維持全面有效。
川普：伊朗公然違反停火 後果很快揭曉
川普稍早在 Truth Social 發文表示，伊朗共發射 4 架單向攻擊無人機襲擊行經荷姆茲海峽的船舶，美軍成功擊落其中 3 架，但第 4 架擊中長榮海運旗下貨輪「長麗輪」「Ever Lovely」。
川普批評，這是「對停火協議愚蠢且公然違反」。
在白宮接受媒體提問時，被問及伊朗是否將為違反停火付出代價，川普僅回應：「你們很快就會知道 (You"ll find out.)」。數小時後，中央司令部便宣布對伊朗展開報復性空襲。
美伊關係再度急轉直下
此次軍事衝突發生前不久，美國與伊朗才展開新一輪和平談判。
根據美方官員說法，川普與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 約一週前共同簽署停火諒解備忘錄，希望進一步推動永久和平協議，正式終結兩國衝突。
此外，美國副總統范斯 (JD Vance) 上週末也前往瑞士，與伊朗官員舉行會談，討論永久和平協議的細節。
然而，隨著荷姆茲海峽商船遭攻擊，以及美軍最新空襲行動，美伊剛啟動的停火進程再度面臨重大考驗，也使全球高度關注這條全球能源與航運命脈是否將再次陷入緊張局勢。
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