鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-06 01:30

Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 周三 (5 日) 宣布大幅改組人工智慧 (AI) 領導團隊。Google DeepMind 共同創辦人兼執行長哈薩比斯 (Demis Hassabis) 將卸下日常營運職務，改任 DeepMind 董事長及 Alphabet 首席科學家；在 Google 任職 27 年的首席科學家狄恩 (Jeff Dean) 則將離職創業。消息公布後，Alphabet 股價盤中一度下跌逾 5%。

27年老將帶隊出走！Google痛失四名AI大將 盤中股價一度跌逾5%(圖：REUTERS/TPG)

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Google DeepMind 技術長 Koray Kavukcuoglu 將升任資深副總裁，接手哈薩比斯多數職責，全面負責 Google 的 AI 模型開發，並直接向 Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 報告。他也將領導下一代主要 AI 模型 Gemini 4 的研發。

哈薩比斯表示，現在是交出 DeepMind 日常營運工作的適當時機，讓他能把時間與心力放在更宏觀的 AI 發展方向。未來他將與皮查伊合作，處理 AI 相關的策略及全球性議題。

狄恩則將與 Google 資深研究員 Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 及 Quoc Le 共同創立 AI 新創公司 Discovery Loop，由狄恩擔任執行長。新公司將採公共利益公司形式，運用 AI 自動化複雜且涉及多個步驟的科學與工程工作，加速機器學習、硬體設計、藥物研發及潔淨能源等領域的發現。

Discovery Loop 初期將聚焦自動化機器學習研究與工程流程。狄恩表示，許多科學研究包含提出假設、設計與執行實驗，再評估結果等反覆步驟，其中不少流程可以完全電腦化，這也成為公司名稱的由來。

這批離職成員均是 Google 重要 AI 技術功臣。狄恩曾共同創立 Google Brain，並主導張量處理器 (TPU) 開發；Vinyals 是蛋白質結構預測系統 AlphaFold 的重要貢獻者；Le 則參與 Google 數學推理 AI 系統研發。Google 將投資 Discovery Loop 並提供雲端及運算資源，Radical Ventures 與 Khosla Ventures 則共同領投種子輪。

這波改組正值 Google 與 OpenAI、Anthropic 競逐前沿 AI 模型的關鍵時刻。Google 近期接連流失頂尖人才，Noam Shazeer 已轉投 OpenAI，AlphaFold 諾貝爾獎得主 John Jumper 也加入 Anthropic。Google 最新版 Gemini 3.5 Pro 遲遲尚未推出，部分 Meta 模型在特定評測中的表現也已超越 Gemini，令投資人逐漸失去耐心。