27年老將帶隊出走！Google痛失四名AI大將 盤中股價一度跌逾5%
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 周三 (5 日) 宣布大幅改組人工智慧 (AI) 領導團隊。Google DeepMind 共同創辦人兼執行長哈薩比斯 (Demis Hassabis) 將卸下日常營運職務，改任 DeepMind 董事長及 Alphabet 首席科學家；在 Google 任職 27 年的首席科學家狄恩 (Jeff Dean) 則將離職創業。消息公布後，Alphabet 股價盤中一度下跌逾 5%。
截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 周三盤中股價下跌 3.50%，每股暫報 364.43 美元。
Google DeepMind 技術長 Koray Kavukcuoglu 將升任資深副總裁，接手哈薩比斯多數職責，全面負責 Google 的 AI 模型開發，並直接向 Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 報告。他也將領導下一代主要 AI 模型 Gemini 4 的研發。
哈薩比斯表示，現在是交出 DeepMind 日常營運工作的適當時機，讓他能把時間與心力放在更宏觀的 AI 發展方向。未來他將與皮查伊合作，處理 AI 相關的策略及全球性議題。
狄恩則將與 Google 資深研究員 Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 及 Quoc Le 共同創立 AI 新創公司 Discovery Loop，由狄恩擔任執行長。新公司將採公共利益公司形式，運用 AI 自動化複雜且涉及多個步驟的科學與工程工作，加速機器學習、硬體設計、藥物研發及潔淨能源等領域的發現。
Discovery Loop 初期將聚焦自動化機器學習研究與工程流程。狄恩表示，許多科學研究包含提出假設、設計與執行實驗，再評估結果等反覆步驟，其中不少流程可以完全電腦化，這也成為公司名稱的由來。
這批離職成員均是 Google 重要 AI 技術功臣。狄恩曾共同創立 Google Brain，並主導張量處理器 (TPU) 開發；Vinyals 是蛋白質結構預測系統 AlphaFold 的重要貢獻者；Le 則參與 Google 數學推理 AI 系統研發。Google 將投資 Discovery Loop 並提供雲端及運算資源，Radical Ventures 與 Khosla Ventures 則共同領投種子輪。
這波改組正值 Google 與 OpenAI、Anthropic 競逐前沿 AI 模型的關鍵時刻。Google 近期接連流失頂尖人才，Noam Shazeer 已轉投 OpenAI，AlphaFold 諾貝爾獎得主 John Jumper 也加入 Anthropic。Google 最新版 Gemini 3.5 Pro 遲遲尚未推出，部分 Meta 模型在特定評測中的表現也已超越 Gemini，令投資人逐漸失去耐心。
與此同時，Google 大幅提高 AI 基礎設施支出，預估全年資本支出最高達 2,050 億美元，上一季自由現金流更首度轉為負值。在 AI 競爭升溫、支出急速擴張之際，核心主管與研究人才相繼異動，使市場更加擔憂 Google 能否維持 AI 領先地位。
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