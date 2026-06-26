鉅亨網編譯段智恆 2026-06-26 22:00

《彭博》周五 (26 日) 報導，比特幣 (Bitcoin) 自去年高點以來市值已蒸發約 1.3 兆美元，幣價跌破 6 萬美元，較歷史高點回落逾五成，市場開始湧現「是否已經到底」的討論。然而，多位經歷過數輪牛熊循環的資深投資人與分析師認為，雖然比特幣已逐步進入歷史上的築底區間，但真正的底部仍可能需要數個月時間形成，現在進場恐怕仍嫌太早。

比特幣市值蒸發1.3兆美元！分析師：真正底部恐還沒到(圖：REUTERS/TPG)

早期比特幣投資人、創投人士 Bruno Ver 表示，他預估比特幣底部將落在今年夏季末，價格甚至可能進一步跌至 5 萬美元後，才有機會建立較穩固的支撐。他指出，市場與其急著猜測最低點，不如觀察被迫賣壓是否已充分消化，以及長期資金是否開始取代短線投機資金，因為過往熊市築底通常歷時數月，而非數周。

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鏈上數據分析機構 CryptoQuant 估計，目前比特幣實現價格約為 5.34 萬美元，距離現價約低一成。該機構研究主管 Julio Moreno 表示，實現價格在歷次熊市都曾扮演重要底部指標，因此團隊持續密切觀察。他認為，比特幣真正完成築底的時間點，很可能落在現在至 9 月之間，因為歷史經驗顯示，底部形成往往需要耐心等待。

恐慌情緒逼近熊市尾聲 分析機構估底部區間 3.7 萬至 6 萬美元

另一家鏈上分析公司 Glassnode 則透過多項市場指標得出類似結論。其中，衡量市場估值高低的 MVRV Z-Score 目前僅為 0.26，已接近歷史熊市尾聲常見的低檔區域。該指標比較比特幣總市值與持幣平均成本，當數值接近或跌破零時，過去往往代表市場已逐漸脫離高估階段。

投資人情緒也開始出現熊市末期特徵。CoinMarketCap 的「恐懼與貪婪指數」目前降至 15，落入「極度恐懼」區，自 6 月初以來便持續徘徊低檔。該指數綜合價格動能、波動率及衍生性商品部位等因素衡量市場情緒，而 Bruno Ver 認為，長時間處於極度恐懼區間，過去往往與比特幣底部相互呼應。

不過，分析師也提醒，任何歷史指標都無法保證市場一定依循相同劇本。Glassnode 研究顯示，比特幣目前仍高於挖礦成本，但綜合旗下多項模型推估，目前潛在築底區間約介於 3.7 萬美元至 6 萬美元，平均值約落在 5.3 萬美元附近。