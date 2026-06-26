鉅亨網編輯林羿君 2026-06-27 00:22

美股市場週五 (27 日) 資金輪動跡象顯著，軟體類股表現力壓晶片族群。iShares 擴大科技軟體類股 ETF (IGM-US) 表現優於 VanEck 半導體 (SMH-US) ，顯示華爾街資金持續減碼先前漲幅過高的熱門 AI 概念股。

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ServiceNow 漲幅達 7.2%，Workday 與 AppLovin 漲幅則分別為 5.6% 與 5.3%；Palantir 股價同樣走揚 4.3%，有望終結連續七個交易日的跌勢。

整體而言，iShares 軟體 ETF 上漲 2.6%，而 VanEck 半導體 ETF 則下跌 3.5%；根據道瓊市場數據統計，軟體 ETF 的表現領先半導體 ETF 約 6 個百分點。

另一項反映晶片股疲弱、相對於軟體股走勢落後的指標，是費城半導體 (SOX) 下跌 4.4%。

軟體 ETF 中表現最佳的前五檔成分股分別為 Guidewire Software(GWRE-US) 、BlackBerry(BB-US) 、Intapp(INTA-US) 、ServiceNow(NOW-US) 與 Asana(ASAN-US) ，週五漲幅皆超過 6%；其中 BlackBerry 在週四繳出強勁財報後，股價續揚，延續了前一日 20% 的漲勢。

相較之下，VanEck Semiconductor ETF 則受到 Microchip Technology(MCHP-US) 、亞德諾 (ADI-US) 、Monolithic Power Systems(MPWR-US) 、泰瑞達 (TER-US) 與 安森美半導體 (ON-US) 等個股重挫拖累而走低。

軟體股週五跑贏晶片股值得關注，因為 2026 年大部分時間的情況正好相反。

在 AI 推動晶片需求激增的帶動下，半導體類股今年一路大漲，創下歷史級漲勢；反觀軟體股，市場普遍認為 AI 將顛覆傳統軟體產業，甚至使部分產品失去競爭力，因此投資人態度相對保守。