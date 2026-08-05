鉅亨網編譯段智恆 2026-08-06 00:30

伊朗周三 (5 日) 表示，已與阿曼就荷姆茲海峽的建議航運路線達成協議，可能成為重新開放這條全球關鍵能源運輸水道的重要一步。不過，伊朗官媒隨後淡化外界期待，強調德黑蘭與馬斯開特達成協議，不代表海峽會立即恢復通航。

根據伊朗外交部在 Telegram 發布的消息，外交部發言人巴加伊 (Esmail Baghaei) 表示，伊朗與阿曼的聯合聲明正在審查，已進入最後定稿階段。雙方談判「專業且持續向前推進」，只要「特定第三方」不出手阻撓，最終協議就能敲定。

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伊朗與阿曼近幾日持續討論荷姆茲海峽的管理方案。這條水道已成為美國與伊朗持續 5 個月戰事的焦點，大量原油與天然氣須經由此處出口，封鎖期間每天數百萬桶原油供應受到干擾。

巴加伊並未提及美國是否參與談判，僅表示荷姆茲海峽之所以關閉，是美國與以色列發動攻擊所致。美國總統川普周二晚間則在洛杉磯表示，有關荷姆茲海峽的協議即將達成。

不過，伊朗國營電視台周三引述知情人士指出，即使伊朗與阿曼完成協議，荷姆茲海峽也不一定立即開放，實際恢復通航仍取決於「美國行為是否改變」。這項說法顯示，雙方對協議效果與後續條件仍存在明顯落差。

隨著荷姆茲海峽可能重新開放的訊號增加，國際油價周三趨於穩定，倫敦布蘭特原油小幅走低至每桶約 79 美元。若航運恢復，因戰事中斷的數百萬桶每日原油供應可望逐步回到市場。

美伊雙方目前雖暫停交火，但如何結束這場長達 5 個月的戰爭仍缺乏共識，包括伊朗核計畫在內的多項爭議尚未解決，雙方也尚未同意展開正式談判。因此，伊朗與阿曼的航運協議能否真正促成荷姆茲海峽重啟，仍有待觀察。