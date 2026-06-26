鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-26 23:00

美國 5 月商品貿易逆差意外大幅擴大，在進口增加、出口下滑的雙重影響下，逆差金額攀升至一年多來最高水準，也讓市場擔憂，貿易恐再度拖累第二季經濟成長表現。

美國5月商品貿易逆差擴大至一年新高 恐拖累第二季GDP(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部周五 (26 日) 公布，5 月商品貿易逆差較前月大增 27.4%，達 1,058 億美元，高於市場預估的 850 億美元，並創一年多來新高。其中，商品進口增加 109 億美元至 3,134 億美元，出口則減少 118 億美元至 2,077 億美元。

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分析指出，中東局勢一度緊張，促使企業提前進口商品，以避免供應短缺及價格上漲風險，帶動進口成長；另一方面，出口則受到工業用品、原油與石油產品出貨減少拖累。4 月因伊朗戰事擾亂中東能源運輸，美國原油出口曾創下歷史新高，但隨著美伊和平談判取得進展、荷姆茲海峽航運恢復，加上亞洲煉油廠因高昂運費減少採購美國原油，能源出口隨之降溫。

此外，5 月消費品及資本財出口同步下滑，其中資本財出口結束前一個月創新高的表現；不過，美國企業持續投入 AI 資料中心建設，帶動電腦、半導體及通訊設備等資本財進口持續增加，較去年同期大增近 42%。消費品進口也升至六個月來最高，反映內需仍具韌性。

另一方面，近期供應鏈延誤情況加劇，企業持續建立庫存，以降低未來成本上升與缺貨風險。數據顯示，5 月零售庫存月增 0.6%，批發庫存月增 0.3%，年增率達 4.3%，寫下近三年來最佳年度增幅。

貿易已連續兩季拖累美國國內生產毛額 (GDP) 表現。市場目前普遍預估，美國第二季 GDP 季增年率成長約 2.5%，但隨著商品貿易逆差擴大，部分經濟學家可能下修成長預測。美國第一季 GDP 季增年率成長 2.1%，高於去年第四季的 0.5%。