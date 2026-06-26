鉅亨網編譯段智恆 2026-06-26 22:30

SpaceX(SPCX-US) 規模高達 250 億美元的公司債發行案，原本被市場視為今年最受矚目的企業融資交易之一，但債券上市後卻迅速走弱，跌勢之快令債券交易員大感意外。市場人士表示，近年幾乎沒有看過大型投資等級公司債在發行後如此快速擴大信用利差，反映投資人對 SpaceX 獨特風險的重新定價。

根據知情人士透露，SpaceX 2056 年到期的長天期債券，目前在次級市場的信用利差已較發行時擴大約 0.28 個百分點，高於發行時較美國公債高出 1.75 個百分點的水準。以相對美債價格計算，截至周四，整體 250 億美元發債案的帳面損失已擴大至約 3.05 億美元。

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值得注意的是，承銷商原先因市場認購踴躍，一度將利差壓低，整體訂單規模更逼近 900 億美元，但如今長天期債券幾乎已完全回吐當時的利差收窄幅度，顯示市場熱度迅速降溫。

快錢資金獲利了結 長天期債券賣壓最重

市場交易員認為，這波跌勢顯示不少短線資金，而非傳統長期持有型機構投資人，參與此次發債主要是為了賺取上市後的價差，當未能如願後便快速獲利了結，加劇市場賣壓。

令人意外的是，SpaceX 股價自本周二完成發債以來大致維持穩定，雖然發債前一天曾重挫約 16%，但債券價格卻持續走弱，代表市場對股權與債權風險的評價出現明顯分歧。

Impax Asset Management 投資組合經理 Tony Trzcinka 表示，原本就預期 SpaceX 債券利差會較發行價格擴大，但沒有想到幅度如此劇烈。他認為，這可能是多項因素同時發生所造成，包括 SpaceX 股價自上市以來蒸發逾 6,000 億美元市值、250 億美元超大型發債增加市場供給，以及投資人至今仍難以衡量 SpaceX 特殊的信用風險。

評級機構 Fitch 此前雖給予 SpaceX 投資等級評級，但也指出，公司未來數年預期仍將維持負現金流，加上高度依賴執行長馬斯克，都是限制信評的重要因素。

AI 融資潮推升發債規模 市場重新評估科技債風險

相較之下，近期同樣發行 250 億美元公司債的輝達 (NVDA-US)，長天期債券信用利差自發行後僅擴大約 8 個基點，而 Alphabet 今年 2 月發行的長天期債券利差甚至持續收窄，凸顯 SpaceX 債券表現明顯落後同級科技企業。

信用利差擴大通常代表市場要求更高的風險溢酬，也反映投資人認為企業未來履行債務能力的不確定性有所提高。目前 SpaceX 債券殖利率曲線已逐漸接近同為投資等級的甲骨文 (ORCL-US)，後者長天期債券在發行初期也曾出現類似走勢。

另一方面，今年科技企業掀起 AI 投資熱潮，大量透過發債籌措資金。美國投資等級公司債 6 月發行規模截至本周二已達 1,750 億美元，不僅創下歷年 6 月新高，也超越 2020 年疫情期間創下的 1,690 億美元紀錄。