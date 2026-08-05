鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-08-06 05:30

另一方面，市場持續關注荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 重啟談判進展。美國總統川普表示，美國與伊朗可能很快就重新開放荷姆茲海峽達成協議，時間最快可能落在週三或週四。

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先前卡達表示，美伊雙方已擬定重啟海峽通行的方案，伊朗據報也考慮允許歐洲國家協助清除海峽內的水雷，使市場對區域航運逐步恢復正常的信心升高。

國際油價週三大致持穩，全球基準布蘭特原油期貨維持在每桶 79 美元上方，美國西德州原油期貨則徘徊於每桶 75 美元附近。

儘管美國 7 月 ADP 就業報告表現疲弱，市場反應相對平淡。數據顯示，7 月民間新增就業僅 4.4 萬人，不僅低於 6 月修正後的 9.5 萬人，也遠遜於道瓊預估的 7.5 萬人。

此外，聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 週三表態，若通膨持續居高不下，她已準備支持再次升息。同時，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里 (Neel Kashkari) 認為，央行現在應該開始逐步提高利率，以抑制仍然過高的通膨。

美股週三 (5 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 263.24 點，或 0.49%，報 54,349.12 點。

那斯達克指數下跌 221.55 點，或 0.83%，報 26,363.44 點。

S&P 500 指數下跌 12.97 點，或 0.17%，報 7,723.55 點。

費城半導體指數下跌 170.38 點，或 1.40%，報 12,008.88 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 98.18 點，或 0.53%，報 18,433.87 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭跌多漲少。Meta (META-US) 小漲 0.14%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.03%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.72%。

台股 ADR 多收墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.76%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.96%；聯電 ADR (UMC-US) 重摔 6.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.31%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 X%，主因公司宣布重組人工智慧 (AI) 部門，任職 27 年的首席科學家 Jeff Dean 將離開公司。

SpaceX (SPCX-US) 狂瀉逾 13% 至每股 108.27 美元，跌至歷史新低，市值一夕蒸發 2,250 億美元。

SpaceX 跌至歷史新低 (圖：shutterstock)

SpaceX 公布上市後首份財報後重挫，其第二季資本支出暴增至約 184 億美元，年增約六倍，且高於市場預期，大部分資金將投入 AI 基礎建設，引發市場對龐大資本支出的疑慮。此外，本週預計將有約 20% 股份解除交易限制，也進一步加重市場賣壓。

摩根大通報告指出，目前預估 SpaceX 2027 年與 2028 年的資本支出都將逼近 2,000 億美元，意味著 2027 年自由現金流壓力將進一步升高，而這樣的情況並非 SpaceX 獨有，而是整體超大規模資料中心營運商共同面臨的挑戰。

輝達股價大漲逾 3% 至每股 219.22 美元，主因 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在財報電話會議中表示，未來公司建置 AI 運算基礎設施時將「完全採用輝達處理器」，並稱輝達擁有「最好的 AI 電腦」。

AMD (AMD-US) 崩跌 7.04% 至每股 482.05 美元，雖然 AMD 第二季營收與獲利略優於市場預估，第三季營收展望也大致符合預期，但整體表現未能進一步激勵投資人。

迪士尼 (DIS-US) 勁揚 3.63% 至每股 101.76 美元！連續四個交易日收高。雖然迪士尼第三財季營收略低於市場預期，但每股盈餘優於預估，其中包含主題樂園在內的體驗事業營收年增 10%，展現穩健成長。

Amgen (AMGN-US) 急拉 4.57% 至每股 407.83 美元。第二季營收與獲利皆優於市場預估，公司也同步調升全年營收及每股盈餘財測。

禮來 (LLY-US) 強升 4.67%，收每股 1,169.86 美元。受減重藥物需求強勁帶動，公司上調 2026 年全年營收預測。

華爾街分析

盈透證券資深經濟學家 José Torres 表示，美股在早盤大幅走高後回吐部分漲幅，反映投資人選擇暫時觀望，等待中東局勢出現更明確的進展。他認為，在近期市場快速上漲後，「華爾街稍作喘息是合理的」。

Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 則表示，儘管這波多頭行情未來仍可能遭遇更多震盪，但現有基本面證據仍足以支撐對股市前景的信心。

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 表示，近期市場風險偏好明顯回升，過去幾個交易日的大幅波動「在歷史上相當罕見」，截至週二，三大指數已創下自 2025 年 4 月以來最佳四日表現。