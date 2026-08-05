鉅亨網編譯羅昀玫 2026-08-06 05:55

伊朗與阿曼正加快推動荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 新航道協議。伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmaeil Baghaei) 週三 (5 日) 表示，雙方已就新航運安排的基本架構達成共識，目前正敲定聯合聲明，但能否正式公布仍取決於「第三方不要干預協商」，外界普遍解讀其矛頭指向美國。

根據規劃，新方案將整合現有兩條臨時航道，包括位於伊朗領海的北側航道與阿曼領海的南側航道，改建為一條雙向航運走廊。

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作為重新開放荷姆茲海峽、恢復國際航運的交換條件，伊朗將取得對進入波斯灣船舶的監督權，並可監控行經阿曼領海的船隻。這項安排也是雙方談判中最具爭議的內容之一。

除了監督權外，通行費也是尚未解決的關鍵議題。

根據一名伊朗高級官員向《路透》透露，伊朗主張向過境海峽的船舶收取相當於貨物價值 5% 至 7% 的通行費；阿曼提出約 3% 的方案；美國則堅持不應收取任何費用。

目前討論中的折衷做法，是將相關費用定義為「自願支付」，但市場普遍認為，在安全風險考量下，船運業者仍可能被迫選擇繳納。

若協議最終拍板，將改變荷姆茲海峽現行依據國際海洋法運作的航行制度。目前，各國船舶享有自由通行權，不受任何單一國家監管，也無須支付通行費；新安排則可能使伊朗取得實際管理全球重要能源航道的角色，進一步鞏固其戰略影響力，而無須持續透過軍事施壓維持籌碼。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 日前警告，若國際社會承認單一國家有權控制國際航道，將形成「極其危險的先例」，未來其他重要海上通道也可能出現類似情況。

另一方面，伊朗副外長加里巴巴迪 (Kazem Gharibabadi) 表示，與阿曼的協商已接近尾聲，雙方幾乎已就所有核心議題達成原則性共識，包括新航道的進出路線規畫。

他指出，新航道屬於臨時措施，預計運作 2 至 4 個月，將取代目前分別設於拉拉克島 (Larak) 附近及阿曼領海內的兩條臨時航道。

加里巴巴迪並強調，新協議將由伊朗與阿曼兩國簽署，德黑蘭不承認其他國家有權介入相關安排。不過，他也表示，即使雙方完成簽署，也不代表荷姆茲海峽將立即恢復正常通行，最終仍取決於「美國是否履行諒解備忘錄中的承諾」。