鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-06 06:30

外媒最新報導指出，為緩解下一代 iPhone 與智慧裝置 BOM 成本壓力，蘋果近期就 LPDDR5X 等行動 DRAM 供貨價與長鑫存儲 (CXMT) 談判，要求比照過往「果鏈」慣例讓利，卻遭直接回絕，後者堅持報價不低於三星、SK 海力士，甚至持平或略高。

韓媒《Digital Daily》報導，供應商過去擠進果鏈即等於數年穩單，被剔除往往伴隨數十億美元損失，議價空間極小，但 AI 伺服器與 HBM 需求爆發改寫規則，三星、海力士產能轉向高附加價值 AI 記憶體，通用 DRAM 供給收緊，而華為、小米、騰訊、阿里雲、字節跳動等已用長期合約協議 (LTA) 鎖定長鑫產能，中國安卓陣營 LPDDR5X 滲透率快速拉升，長鑫不需要為換蘋果訂單降價。

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今年 6 月，蘋果已因記憶體漲價調升 iPad、Mac 售價，並傳向華府遊說准採長鑫晶片，如今價格門檻反成自身成本難題。

產能面是長鑫底氣來源。合肥、北京 3 座 12 吋廠月產 28 萬—30 萬片，利用率 95% 以上，今年底預計衝 35 萬片，逼近美光同期 38.5 萬片，遠期目標 60 萬片，2030 年前後規模有望超越美光。

長鑫科技上周一 (7 月 27 日) 登陸 A 股科創板，首日漲 465.82%、市值破 3 兆登頂 A 股，8 月 5 日收 54.30 元、市值 3.63 兆元，今年 Q2 全球 DRAM 市佔 7%、營收年增 716%，成為 Counterpoint 榜單增長最快供應商。