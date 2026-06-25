鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-25 21:56

美光 (MU-US) 受惠於人工智慧 (AI) 基礎建設需求持續升溫，第 3 季財報與本季財測雙雙優於市場預期，帶動股價周四 (25 日) 開盤後大漲近 19%，市值一度突破 1.39 兆美元，超越 Meta Platforms(META-US) 與特斯拉 (TSLA)，成為美股盤初最受矚目的焦點個股之一。

美光周三盤後公布第三季財報，營收由去年同期 93 億美元暴增至 414.6 億美元，遠高於 LSEG 調查分析師預估的近 360 億美元。公司同時預估，本季營收將達約 500 億美元，較去年同期 113 億美元大幅成長，顯示 AI 資料中心帶動的記憶體需求依舊強勁。

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受財報與財測激勵，美光周四開盤一度上漲約 19%，市值升至約 1.4 兆美元，並短暫超越 Meta 與特斯拉。市場認為，美光亮眼展望進一步驗證 AI 投資循環仍在加速，也重新提振投資人對半導體產業前景的信心。

美光表示，目前已與資料中心業者、汽車製造商等客戶簽署 16 份長期供貨協議，合約期限介於 3 至 5 年，累計獲得約 220 億美元的財務承諾，以確保未來記憶體供應。公司並透露，未來約 40% 的營收將來自設有最低價格保障的長期合約，有助於降低需求波動對獲利造成的影響。

近年來，輝達 (NVDA-US) 等 AI 晶片大廠與大型雲端服務供應商持續擴建資料中心，帶動高頻寬記憶體 (HBM) 與 DRAM 需求快速攀升。龐大的 AI 基礎建設支出不僅推升記憶體價格，也使消費性電子產品可取得的記憶體供應趨於緊張，進一步支撐美光業績成長。

RBC Capital Markets 分析師指出，目前記憶體產業上升循環有望延續至 2027 年，而長期供貨協議也進一步提高市場對需求可持續性的信心，因此同步調高美光獲利預估與目標價，並維持「優於大盤」評級。