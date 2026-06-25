鉅亨網編譯段智恆 2026-06-25 19:30

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後展現強硬抗通膨立場，帶動市場重新評估利率路徑。然而，債券市場與華爾街機構對未來政策走向的看法卻出現明顯分歧。

利率期貨交易顯示，投資人押注 Fed 今年秋季前可能升息一次，明年還有進一步升息空間；但部分大型資產管理機構則認為，隨著油價回落、勞動市場降溫與經濟成長放緩，Fed 最終仍可能維持利率不變甚至轉向降息。

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市場分歧凸顯投資人正試圖判斷，近期通膨壓力究竟只是能源價格短期衝擊，還是足以迫使 Fed 再度收緊貨幣政策。Laffer Tengler Investments 固定收益主管 Byron Anderson 指出，市場對升息的定價過於激進，誤以為油價上漲將持續推升整體物價，但實際上這類能源驅動的通膨壓力往往具有暫時性。

他認為，隨著全球原油供應逐步恢復正常，能源價格上漲效應可能消退，加上薪資增幅放緩、房市活動疲弱，未來幾個月美國仍將面臨通膨將溫 (disinflationary) 壓力，Fed 沒有必要進一步升息。

華許效應改變市場預期 殖利率曲線趨平

華許上任後強調恢復 Fed 對抗通膨的公信力，使市場迅速調整利率預期。最明顯的變化反映在美債殖利率曲線上，短天期公債殖利率上升速度快於長天期公債，導致殖利率曲線持續趨平。

Truist Wealth 固定收益董事總經理 Hughey 表示，殖利率曲線走勢反映市場相信華許將堅守 2% 長期通膨目標，因此短期利率可能在高檔維持更長時間。

不過，各大金融機構對未來利率走勢仍存在巨大落差。花旗 (C-US) 預估 Fed 下一步將是降息，最快可能在 10 月調降利率 25 個基點；美銀證券 (BofA Securities) 則認為，今年仍有三次升息、每次 25 個基點的空間。

分析師指出，若市場對升息的預期最終落空，而 Fed 選擇長時間按兵不動後轉向降息，中長天期公債投資人有望受惠。歷史經驗顯示，在降息循環期間，長天期公債通常表現優於短天期債券，因投資人傾向提前鎖定較高殖利率。

Fed 淡化前瞻指引 長債風險溢價恐上升

除了利率方向之爭，市場也開始關注華許主導下的另一項重大變化：Fed 正逐步淡化「前瞻指引」(Forward Guidance) 政策。

過去多年來，Fed 透過明確溝通未來政策方向，引導市場預期並降低波動。但 Barclays 衍生品策略主管 Amrut Nashikkar 指出，當 Fed 不再主動提供清晰路徑時，市場對每次利率會議的結果將更傾向以「五五波」機率進行定價，代表不確定性明顯提高。

他表示，前瞻指引長期以來有助於壓低市場波動與期限溢價 (term premium)，當這項工具逐漸退場後，投資人將要求更高報酬來持有長天期公債，使長債殖利率即便在通膨回落情況下，仍可能維持相對高檔。

BNP Paribas 美國利率策略主管 Guneet Dhingra 認為，華許希望市場回歸依據經濟數據自行定價，而非單純跟隨 Fed 訊號。然而，這種自由度提高的代價，就是風險溢價上升、極端情境發生機率增加，以及市場波動擴大。