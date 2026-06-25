鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-25 20:36

美國 5 月通膨升至逾三年來最高水準，但消費支出與所得同步成長，顯示在伊朗戰爭引發的能源價格衝擊下，美國家庭仍展現一定韌性。不過，持續升溫的物價壓力也讓市場進一步押注聯準會 (Fed) 今年將重啟升息，儘管近期油價已隨美伊和平談判進展而回落。

市場預估 Fed 可能在 9 月升息。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

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美國商務部周四 (26 日) 公布，Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 5 月年增 4.1%，高於 4 月的 3.8%，創 2023 年 4 月以來最大升幅，也符合市場預期。按月來看，PCE 上升 0.4%。

5 月 PCE 年升 4.1%，創 2023 年 4 月以來最大升幅。(圖：ZeroHedge)

排除波動較大的食品與能源價格後，核心 PCE(Core PCE) 年增 3.4%，高於 4 月的 3.3%；月增率則維持 0.3%，同樣符合市場預估。由於 Fed 長期通膨目標為 2%，目前數據顯示物價壓力仍明顯偏高。

核心 PCE(Core PCE) 年增 3.4%，高於 4 月的 3.3%。(圖：ZeroHedge)

能源衝擊推升通膨 服務價格壓力仍在

分析指出，美伊衝突期間油價與汽油價格大漲，是近期通膨升溫的重要原因。儘管美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 日前簽署初步和平協議，促使油價回落、航運路線逐步恢復，但能源成本傳導至供應鏈的效應仍在持續發酵。

除了能源因素之外，5 月物價壓力也廣泛存在於商品與服務領域。受到市場高度關注、剔除能源與住房的核心服務通膨指標月增 0.5%，創今年 1 月以來最大增幅。金融服務、運輸服務及醫療保健價格均出現明顯上漲，顯示服務業通膨依然頑強。

除了能源因素之外，5 月物價壓力也廣泛存在於商品與服務領域。(圖：ZeroHedge)

不過部分分析人士認為，隨著原油價格已逐步回落至戰前水準附近，目前可能已接近本輪通膨壓力高峰。市場也注意到，先前快速上漲的半導體相關成本已有降溫跡象，部分科技產品價格漲勢開始趨緩。

消費與所得同步成長 市場押注 9 月升息

儘管通膨升溫，美國消費者支出並未明顯降溫。數據顯示，5 月個人消費支出月增 0.7%，高於 4 月的 0.4%；經通膨調整後的實質消費支出則成長 0.3%，扭轉 4 月停滯局面。

儘管通膨升溫，美國消費者支出並未明顯降溫。(圖：ZeroHedge)

此外，個人所得月增 0.7%，薪資與薪酬增加 0.4%；經通膨調整後的可支配所得上升 0.3%，為今年以來首次成長。分析指出，較高的退稅金額、股市上漲以及勞動市場持續穩健，支撐美國家庭消費能力。

不過，儲蓄率維持在 3%，仍是 2022 年以來低點附近。(圖：ZeroHedge)

不過，儲蓄率維持在 3%，仍是 2022 年以來低點附近，反映部分家庭正透過動用儲蓄或增加信用卡支出來維持消費習慣。

另一份報告顯示，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率成長 2.1%，高於先前估計值。不過同期消費支出增幅遭下修至 0.5%，創近四年來最小季度增幅，顯示家庭支出動能已有放緩跡象。

勞動市場則持續展現韌性。上周首次申請失業救濟金人數減少 1.2 萬人至 21.5 萬人。不過耐久財訂單 5 月下滑 4.5%，創近一年來最大跌幅，顯示製造業仍面臨壓力。