〈環宇法說〉光通訊市場持續供不應求 美禁中國光收發器有利後市營運

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-05 21:20

環宇 - KY(4991-TW) 今 (5) 日舉行法說會，受惠於 AI 資料中心，帶動公司在光電晶圓代工與自有品牌光電元件 (AOC) 需求強勁，訂單能見度可看到今 (2026) 年年底，全年出貨展望樂觀。此外，針對傳聞美國川普即將禁止進口新型的中國製光收發器，環宇 - KY 總執行長兼總裁安寶信也指出，若能禁止中國進口，對於環宇 - KY 未來營運將有加分效果。

環宇-KY董事長黃大倫。(鉅亨網資料照)

環宇 - KY 今日舉行線上法說會，也公告第 2 季財報，環宇 - KY 第 2 季營收為 7.7 億元、季增 7.8%、年增 57.2%；單季毛利率為 43.3%、季減 11.2 個百分比、年減 5.5 個百分比；稅後純益為 1.1 億元、季減 43.8%、年增達 672%，單季 EPS 為 0.92 元。

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安寶信表示，展望第 3 季除營收持續成長外，也希望公司毛利率預估維持在 44%-48%，目前營業費用約介於 750 萬至 850 萬美元，在手訂單目前可看到年底，但受到磷化銦 (InP) 基板欠缺影響，連帶使產能受到限制，不過目前公司備料狀況觀察，到今年年底前沒有問題，明年會持續連繫其他國家供應商以解決原料問題。

會中也有法人提問，環宇 - KY 第 2 季毛利率掉到 43.3%、減少 12.2% 原因。安寶信表示，主要是產品組合變化及 AOC 的產量下降，第 2 季產品占比觀察，射頻晶圓代工約 23%，光電晶圓代工約 10%，AOC61%，其他 6%，上半年稅後純益為 3 億元，較去年同期由虧轉盈，上半年 EPS 為 2.58 元。