鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-25 21:41

美股周四 (25 日) 開盤走高，美光 (Micron) 亮眼財報與樂觀展望提振市場對人工智慧 (AI) 投資熱潮的信心，高通 (Qualcomm) 同步上調長期營收目標，也進一步帶動晶片股走強。另一方面，美國 5 月 PCE 通膨數據符合市場預期，顯示經濟維持穩健成長，緩解投資人疑慮，激勵科技股領軍反彈，三大指數同步開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 330 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或 0.3%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 4.6%。台積電 ADR 漲近 1.7%。

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美光 (Micron) 財測大幅優於預期，提振市場對人工智慧 (AI) 需求前景的信心，帶動晶片股全面走強，美股期貨周四盤前上揚。同時，美國最新經濟數據顯示經濟成長優於預期、通膨符合市場預估，進一步支撐投資人風險偏好。

美光盤前股價一度大漲 17%，帶動科技股買盤回流，那斯達克 100 指數期貨上漲約 2%，有望結束連續兩個交易日跌勢。市場先前對 AI 投資熱潮是否能持續產生疑慮，但美光強勁展望為相關產業注入新的信心。

能源市場方面，隨著美國與伊朗和平協議取得進展，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運流量逐步恢復，國際油價回吐戰事期間漲幅，布蘭特原油價格已跌回衝突爆發前水準。油價回落也帶動美國公債買盤升溫，2 年期美債殖利率下滑。

經濟數據方面，美國 5 月消費支出持續成長，顯示消費者仍具備一定韌性，並未因伊朗戰爭帶來的經濟衝擊而大幅縮減開支。聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.1%，創逾 3 年來最大升幅，符合市場預期；排除食品與能源價格後的核心 PCE 年增 3.4%。

此外，美國商務部公布，第 1 季國內生產毛額 (GDP) 折合年率成長 2.1%，高於先前公布的數值，反映美國經濟表現仍優於市場預期。

儘管通膨壓力仍高於 Fed 目標，但在經濟保持穩健成長、AI 需求展望改善以及油價回落的背景下，市場情緒明顯回暖，科技股再度成為投資人關注焦點。

截至台北時間周四（25 日）21 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 18.83%，至每股 1,245.91 美元

美光盤前大漲 18.5%，因第 3 季財報優於市場預期。調整後每股盈餘 25.11 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 20.78 美元；營收自去年同期 93 億美元暴增至 414.6 億美元，也優於市場預期的 358.5 億美元。

高通 (QCOM-US) 早盤股價上漲 8.98%，至每股 215.14 美元

高通盤前上漲 11%，此前公司大幅上調 2029 年非手機業務營收目標，由先前預估的 220 億美元提高至 400 億美元，並預計同年資料中心銷售額將達 150 億美元。

IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 0.67%，至每股 264.73 美元

IBM(盤前上漲 3%，因公司發布號稱全球首項可製造小於 1 奈米晶片的技術。IBM 表示，該技術將大幅提升運算能力，可用於生成式 AI 與雲端基礎設施等應用。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 4.1%，預期 4.1%，前值 3.8%

美國 5 月 PCE 物價指數月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 0.4%

美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 3.4%，預期 3.4%，前值 3.3%

美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 5 月個人支出月增率報 0.7%，預期 0.6%，前值 0.4%

美國 5 月個人收入月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.0%

美國第一季 GDP 季增年率終值報 2.1%，預期 1.6%，前值 0.5%

美國第一季 PCE 物價指數季增年率終值報 4.4%，預期 4.4%，前值 2.7%

美國上周初領失業金人數報 21.5 萬人，預期 22.5 萬，前值 22.6 萬

美國上周續領失業金人數報 182.1 萬人，預期 180 萬，前值 181 萬

美國 5 月耐久財訂單月增率報 - 4.5%，預期 - 5.0%，前值 8.5%

美國 5 月核心耐久財訂單月增率報 1.3%，預期 0.5%，前值 1.1%

華爾街分析：

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Scott Wren 表示，散戶應避免追逐市場漲勢，而應在回檔時布局買入。 Wren 建議：「不要追高，要準備好隨時進場。」並強調在市場波動期保持清晰的長期視角至關重要。