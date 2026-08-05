鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 21:39

美股主要指數周三 (5 日) 開高，標普 500 指數盤初改寫歷史新高，延續連續第 5 個交易日走揚的氣勢。

〈美股早盤〉企業財報與中東樂觀情緒助攻 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

最新一批企業財報顯示美國經濟基本面保持穩健，人工智慧 (AI) 基礎設施需求也持續強勁，加上市場期待美國與伊朗取得和平突破、荷姆茲海峽可望近期重新開放，提振投資人風險偏好。儘管 SpaceX 與超微財測未能滿足投資人的高期待，開盤後股價雙雙重挫，仍未阻擋大盤漲勢。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 500 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數漲 120 點或 近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.3%。台積電 ADR 漲近 0.8%。

美股周三盤前延續漲勢，最新一批企業財報顯示美國經濟基本面仍然穩健，人工智慧 (AI) 基礎設施需求也持續強勁，加上市場對美國與伊朗達成協議、重新開放荷姆茲海峽的期待升溫，提振投資人風險偏好。

美股在過去 4 個交易日連續走高後，標普 500 指數期貨周三上漲 0.5%，那斯達克 100 指數期貨也小幅揚升。輝達盤前股價走高，主要合作夥伴最新公布的單月營收大幅成長，顯示全球 AI 基礎設施建置需求仍然熱絡。

雲端網路設備商 Arista Networks(ANET-US) 盤前一度大漲 14%，該公司預估第三季營收將優於華爾街預期，進一步強化市場對大型科技公司 AI 支出仍具韌性的信心。

不過，盤前個股走勢仍呈現分化。SpaceX(SPCX-US) 公布 6 月上市以來首份季報，並預告 AI 業務支出將高於市場預期，盤前股價重挫逾 11%。超微則因第三季營收展望未能滿足投資人的較高期待，盤前下跌約 9%，即使上季營收與獲利略優於預期，仍難以扭轉市場反應。

儘管部分科技公司財報令人失望，近期科技股修正已讓估值回到相對合理水準，帶動投資人信心逐漸恢復。上月市場劇烈波動，導致部分避險基金蒙受損失，MSCI 世界半導體指數也曾較 6 月高點下跌逾 20%，主要受到市場質疑 AI 支出熱潮能否持續，以及中國先進晶片製造取得進展等因素衝擊。

不過，該指數自低點以來已反彈 15%，顯示資金重新回流半導體類股。法國巴黎銀行財富管理德國投資長 Stephan Kemper 表示，儘管個別企業表現令人失望，但整體數據仍證實運算基礎設施建置的長期趨勢未變。因此，即使部分公司股價承壓，科技類股整體仍可望受惠。

截至台北時間周三（5 日）21 時許：

焦點個股：

SpaceX(SPCX-US) 早盤股價下跌 11.67%，至每股 110.79 美元

SpaceX 盤前下跌 11%。這家由馬斯克領軍的太空公司公布 6 月上市後首份季報，第二季營收 78.1 億美元，優於 LSEG 預估的 69.3 億美元；每股虧損 0.09 美元，但不確定是否能與市場預估的每股虧損 0.26 美元直接比較。受人工智慧投資帶動，資本支出年增 550% 至 183.7 億美元，龐大支出引發市場疑慮。SpaceX 今年 6 月以 SPCX 為代號掛牌交易。

超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 6.88%，至每股 482.89 美元

超微盤前重挫 8.5%。超微第二季調整後每股盈餘 1.66 美元、營收 115.4 億美元，均略優於 LSEG 統計的市場預期，但未能滿足投資人較高期待。公司預估第三季營收約 130 億美元，僅大致符合市場預期，財測缺乏驚喜拖累股價走低。

Circle(CRCL-US) 早盤股價下跌 6.03%，至每股 59.44 美元

Circle Internet Group 盤前上漲逾 5%。Circle 公布旗下金融服務區塊鏈 Arc 的首批合作夥伴，同時大幅上修全年其他收入展望，預估中間值由原先的 1.6 億美元倍增至 3.2 億美元，激勵股價走揚。Circle 股票在紐約證交所以 CRCL 為代號交易。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 ADP 新增就業人數報 4.4 萬，預期 6.8 萬，前值 9.5 萬

美國 7 月 ISM 非製造業指數預期 54.5，前值 54.0

美國 7 月服務業 PMI 終值預期 53.6，前值 51.2

美國 7 月綜合 PMI 終值預期 53.6，前值 51.9

華爾街分析：

摩根大通指出，大型雲端服務商尚未履行的合約金額年增逾 150%，總額約達 1.7 兆美元，成長速度明顯高於同期約 80% 的資本支出增幅。無論是待執行合約或新增年度經常性營收 (ARR)，增速都持續超越資本支出，顯示未來營收有望支撐目前高達數千億美元的 AI 投資。