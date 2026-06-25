鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-26 00:00

過去幾個月來，市場普遍認為新任美國聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 若無法儘快降息，恐將面臨總統川普的壓力。但愈來愈多跡象顯示，即使華許未來選擇升息，川普政府也未必會強烈反對。

在上周 Fed 會議後，市場意外發現 Fed 官員對升息的態度出現重大轉變。最新利率點陣圖顯示，19 位決策官員中有九位預期今年仍有升息可能，其中六人更認為不只升息一次。

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華許並未在這次利率預測中提供點位，在會後記者會上也拒絕評論點陣圖內容，僅強調 Fed 致力於讓通膨回到穩定水準。

市場則已開始解讀相關訊號。根據亞特蘭大聯準銀行的 Market Probability Tracker，目前投資人預估今年升息的機率已超過 75%。

在美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 本周稍早在紐約向企業領袖發表演說，在現場問答環節談到華許時這麼說：「華許會在控制通膨與促進經濟成長之間找到最佳路徑。他將保持獨立性，並做他認為正確的事。」

對此 Renaissance Macro 經濟研究主管 Neil Dutta 表示：「我的感覺是，貝森特已經替華許開了升息綠燈。」

Dutta 預估 Fed 將在 9 月升息。若成真，將是 Fed 三年來首度升息，也代表金融市場面臨重大轉折。

回顧今年年初，市場上幾乎沒有人認為 Fed 有升息可能，但在核心通膨持續升溫，加上伊朗戰爭推高能源價格的情況下，通膨壓力再度升高。

貝森特周三 (24 日) 接受 CNBC 訪問時再度表達對華許的支持，他說：「我認為華許會選擇最有利於實現 Fed 雙重使命的道路，也就是控制通膨與維持就業市場強勁。」

貝森特補充說：「他上周在談到通膨時的態度確實相當強硬。」

貝森特還透露，川普本人對華許也充滿信心，他說：「我記得當時我們在法國下飛機時，總統說過：『我希望他做最正確的事，這也是我選擇他的原因。』」

貝森特曾在受訪時主動提到前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan)1997 年的某一次升息，特別值得注意。

當時美國經濟正在持續擴張期間，而葛林斯潘曾進行一次「踩一下煞車式升息」(one tap-the-brakes rate hike)，隨後又降息三次。

對此貝森特給予正面評價。MarketWatch 指出，市場因此解讀，貝森特認為目前環境可能也適合進行類似的小幅升息調整。

這種看法其實也反映在 Fed 最新經濟預測中。根據點陣圖中位數預估，Fed 官員傾向在 2026 年底前升息一次，隨後於 2027 年再降息一次。

貝森特表示，他預期美國今年經濟成長率可達 3%，並認為隨著戰爭結束協議逐步落實，通膨將開始降溫。

貝森特還特別談到，川普十分尊重債券市場力量。他說：「債券市場推翻過的政府，比榴彈砲還多。」

不過，川普本人周三晚間仍重申一貫立場，認為 Fed 前主席鮑爾在他去年重返白宮之後的降息速度過於緩慢。