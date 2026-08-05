鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 20:23

美國人力資源管理機構 ADP 周三 (5 日) 公布俗稱「小非農」的民間就業報告，7 月民間就業人數僅增加 4.4 萬人，創今年 1 月以來最小增幅，遠低於市場預期，顯示企業招聘動能有所降溫。

不過，轉職者薪資年增率加速至近一年最高，反映部分勞動市場依然緊俏，這項數據未必足以改變 Fed 對就業情勢的判斷，官員仍可將政策重心放在居高不下的通膨。

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月民間就業人數僅增加 4.4 萬人，創今年 1 月以來最小增幅。(圖：ZeroHedge)

7 月民間就業人數低於 6 月下修後的 9.5 萬人，也不及《路透》調查經濟學家預估的 7 萬人。《彭博》調查中的所有預測同樣高於實際結果。Fed 上周維持利率不變，主席華許仍將勞動市場形容為「穩健」且「穩定」，但有三名官員因通膨疑慮主張升息。

觀察報告細項，教育與醫療服務業增加 3.6 萬人，繼續成為民間就業成長的主要來源；金融業增加 1 萬人，專業與商業服務業增加 9,000 人，其他服務業增加 6,000 人。休閒與餐旅業則減少 1.1 萬人，貿易、運輸與公用事業減少 8,000 人，天然資源與採礦業減少 6,000 人。

製造業就業人數僅增加 2,000 人，營建業也只增加 1,000 人。按企業規模區分，員工少於 50 人的小型企業增加 2.3 萬人，占整體增幅逾一半，顯示本月就業成長主要集中於小型企業及教育與醫療服務業。

儘管招聘速度放緩，薪資數據卻顯示部分勞動市場仍然緊俏。7 月留任者薪資年增率維持在 4.4%，轉職者薪資年增率則加速至 7%，創近一年來最大增幅，其中金融業與製造業的薪資成長尤其明顯。

儘管招聘速度放緩，薪資數據卻顯示部分勞動市場仍然緊俏。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，轉職者對即時經濟情勢高度敏感，其薪資快速上升意味部分勞動市場仍存在人力供給限制。她也指出，隨著企業因應不斷變化的總體經濟環境，過去常見的招聘模式正在改變。

這份報告顯示美國就業市場仍大致穩定，但新增就業動能已有放緩跡象。Fed 主席華許上周在決策會議後仍將勞動市場形容為「穩健」且「穩定」。由於就業尚未明顯惡化，若周五官方數據呈現類似趨勢，Fed 官員仍可將政策重心放在居高不下的通膨。Fed 上周維持利率不變，但有三名官員主張升息。

美國勞工統計局將於周五 (7 日) 公布 7 月非農就業報告，涵蓋民間與政府部門。市場預估整體非農就業人數增加 8 萬人，高於 6 月的 5.7 萬人，民間就業人數預估增加 7.8 萬人，失業率則料維持在 4.2%。