鉅亨網編譯段智恆 2026-06-25 20:00

美銀 (BofA)(BAC-US) 歐洲股票策略主管 Sebastian Raedler 警告，若當前由人工智慧 (AI) 帶動的市場熱潮出現鬆動跡象，投資人應將目光轉向防禦型類股，包括民生消費與製藥等傳統產業，因為這些產業的基本面與獲利模式相對穩健，較能抵禦市場震盪。

Raedler 在接受《彭博電視》訪問時表示，市場目前普遍相信 AI 將帶來龐大商機，但他質疑 AI 最終是否能發展成具備高利潤率的商業模式，進而合理化科技巨頭近年來大規模的資本支出 (capex)。

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他指出，AI 投資熱潮的關鍵問題在於，最終究竟由誰來支付這些龐大的基礎建設成本。從記憶體晶片到資料中心建置，大量支出正支撐著半導體產業需求，但最終仍需由使用 AI 服務的終端客戶埋單。若企業與消費者不願意支付更高價格，或轉向成本更低的開源模型 (open-source models)，目前市場對 AI 獲利能力的預測恐怕過於樂觀。

Raedler 認為，隨著 AI 服務價格提高，用戶可能開始控制使用量，而愈來愈多低成本開源模型的出現，也正在削弱大型科技公司維持高毛利所需的稀缺性優勢。他表示，一旦客戶開始尋找更便宜的替代方案，或大型雲端服務供應商 (hyperscaler) 認為目前資本支出無法創造足夠回報並縮減投資規模，市場資金可能迅速從 AI 概念股轉向被忽略已久的防禦型產業。

近期美光 (MU-US) 與高通 (QCOM-US) 釋出的樂觀展望，協助市場重新燃起對 AI 需求的信心。不過在此之前，那斯達克 100 指數曾單日下跌 3.3%，反映投資人開始擔憂 AI 驅動的股市漲勢是否能夠持續。尤其今年領漲市場的半導體族群，更成為市場檢驗 AI 投資效益的焦點。

除了防禦型股票之外，Raedler 也看好債券市場的表現，特別是德國公債 (Bunds)。他認為，一旦市場開始質疑當前 AI 資本支出的可持續性，債券與部分相對價值交易(pair trades) 可能優於科技股表現。