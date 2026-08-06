越跌越買！散戶投資者大舉抄底SpaceX 千億美元限售股將解禁
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
AI 業務支出激增衝擊投資者情緒，太空探索公司 SpaceX(SPCX-US) 股價周三（5 日）收盤暴跌 13.61%，不過機構數據顯示，散戶投資者持續湧入 SpaceX 股票，開啟逢低抄底模式。
Vanda Research 的數據顯示，僅開盤第一個小時，個人交易者就淨買入 2,270 萬美元 SpaceX 股票；在 SpaceX 上市以來 37 個交易日當中，這一小時淨買入規模排在歷史第三名。
這代表 SpaceX 財報引發股價拋售後，散戶逢低買入的熱情並未消退，反而伺機而動。
SpaceX 上市創美國史上規模最大 IPO，發行價 135 美元，此後還從未出現過散戶淨賣出的交易日。
SpaceX 最新財報引發股價劇烈跳水。投資者擔憂，盈利的星鏈（Starlink）業務還能支撐高成本 AI 投資多久。
SpaceX 表示，第二季資本開支超過 180 億美元，較市場預期高出近 40%，這筆資金絕大部分用於建設資料中心以及其他 AI 相關支出。
AJ Bell 投資總監拉斯・穆爾德認為：「SpaceX 同行企業出現類似高額投入時，市場就已經表達過不滿。而本次 SpaceXAI 支出的規模，以及遠超分析師預期的幅度，是市場集體拋售的關鍵原因。星鏈是 SpaceX 目前唯一盈利的業務，發展態勢確實亮眼。但如果 SpaceX 想要股價回升，必須拿出一條更加確定的盈利路徑。」
SpaceX 周四將迎來另一樁足以攪動市場的事件 ——內部人士股份鎖定期到期，早期股東與內部員工持有的部分股份終於可以出售。
交易所的數據顯示，這些限制性股票鎖定期到期合計 9.115 億股，市值超過千億美元。這將使 SpaceX 自由流通股本擴大一倍以上。
值得注意的是，接下來的 8 月、9 月 SpaceX 還會有更多股份陸續解禁，解禁流程將持續至 12 月。這是美股歷史上規模最大的 IPO 後股份解禁之一。
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