越跌越買！散戶投資者大舉抄底SpaceX 千億美元限售股將解禁

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-06 10:01

AI 業務支出激增衝擊投資者情緒，太空探索公司 SpaceX(SPCX-US) 股價周三（5 日）收盤暴跌 13.61%，不過機構數據顯示，散戶投資者持續湧入 SpaceX 股票，開啟逢低抄底模式。

越跌越買！散戶投資者大舉抄底SpaceX。（圖：Shutterstock）

Vanda Research 的數據顯示，僅開盤第一個小時，個人交易者就淨買入 2,270 萬美元 SpaceX 股票；在 SpaceX 上市以來 37 個交易日當中，這一小時淨買入規模排在歷史第三名。

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這代表 SpaceX 財報引發股價拋售後，散戶逢低買入的熱情並未消退，反而伺機而動。

SpaceX 上市創美國史上規模最大 IPO，發行價 135 美元，此後還從未出現過散戶淨賣出的交易日。

SpaceX 最新財報引發股價劇烈跳水。投資者擔憂，盈利的星鏈（Starlink）業務還能支撐高成本 AI 投資多久。

SpaceX 表示，第二季資本開支超過 180 億美元，較市場預期高出近 40%，這筆資金絕大部分用於建設資料中心以及其他 AI 相關支出。

AJ Bell 投資總監拉斯・穆爾德認為：「SpaceX 同行企業出現類似高額投入時，市場就已經表達過不滿。而本次 SpaceXAI 支出的規模，以及遠超分析師預期的幅度，是市場集體拋售的關鍵原因。星鏈是 SpaceX 目前唯一盈利的業務，發展態勢確實亮眼。但如果 SpaceX 想要股價回升，必須拿出一條更加確定的盈利路徑。」

SpaceX 周四將迎來另一樁足以攪動市場的事件 ——內部人士股份鎖定期到期，早期股東與內部員工持有的部分股份終於可以出售。

交易所的數據顯示，這些限制性股票鎖定期到期合計 9.115 億股，市值超過千億美元。這將使 SpaceX 自由流通股本擴大一倍以上。