鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-06 13:00

國安基金第 9 次安定市場任務成果報告出爐，本次護盤因應美國對等關稅政策衝擊，進場高達 279 天，加上 114 天處分退場期，創下台股史上執行時間最長紀錄。國安基金憑藉精準布局 8 檔高權值個股且全數獲利，其中單靠台積電即獲利逾 77 億，不僅實現近百億元淨利，更帶動台股一路飆升至歷史新高，成功展現定海神針的效果。

根據國安基金揭露之護盤持股明細，本次採取高度集中策略，僅敲進 8 檔個股。投入總金額中，有近 63%（約 77 億元）重壓半導體龍頭台積電 (2330-TW)，15% 買進鴻海 (2317-TW)，各 7% 資金敲進日月光投控 (3711-TW)、聯發科 (2454-TW)，另也買入台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 等 2 檔科技股。金融與傳產類股方面，僅分別敲進富邦金 (2881-TW) 與台塑 (1301-TW) 各 1 檔。

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護盤期間持有的 8 檔個股全數獲利出場，其中台積電 (2330-TW) 投入成本 77.01 億元，處分金額達 153.60 億元，股票處分獲利 76.58 億元，加計 1.13 億元現金股利，合計貢獻 77.72 億元，占總處分淨利 78%，成為最大功臣。日月光投控 (3711-TW) 則展現驚人獲利爆發力，國安基金投入 8.60 億元，處分淨利達 10.01 億元，以 116.38% 的投資報酬率榮登 8 檔標的之冠；台達電 (2308-TW) 投入 4.52 億元、獲利 3.92 億元，投報率 86.66% 居次。此外，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 也分別貢獻 4.56 億元與 3.02 億元獲利。

回顧護盤背景，2025 年首季受美方關稅政策不確定性影響，外資瘋狂提款，累計賣超高達 7049.98 億元，大盤一度修正至 17391.76 點低谷。國安基金於 2025 年 4 月 9 日緊急宣佈進場點火後，市場信心快速回穩，外資於 6、7 月大幅回補，護盤期間台股大盤指數累計暴漲 12107.34 點，漲幅達 65.59%。