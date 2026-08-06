〈台股開盤〉一度跌近600點回測季線及4萬4 光通、散熱中小股成焦點
鉅亨網記者吳承諦 台北
美股那指、費半收黑，台股今 (6) 日未能延續前一日漲勢，早盤以 44487.94 點開出，下跌 123.66 點，而在台積電、日月光等電子權值股走弱下，指數一度下跌近 600 點，最低來到 44024 點，跌破季線並退守 4 萬 4 大關，資金轉入中小型股，櫃買指數開低走高，上漲逾 2 點或漲 0.5%。早盤估量 1.07 兆元。
權值股今天幾乎全面走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 30 元，漲約 3.5%，收 2405 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 40 元，跌約 1%，收 3960 元；日月光投控 (3711-TW) 跌約 2%，鴻海 (2317-TW) 小漲；台達電 (2308-TW) 則力守平盤上方。
光通訊仍為盤面焦點，聯亞 (3081-TW) 漲停，IET-KY(4971-TW) 漲約 8%，波若威 (3163-TW) 漲約 2%，上詮 (31363-TW) 漲約 1%。
雙鴻 7 月業績報喜，帶動散熱族群走強，雙鴻 (3324-TW) 漲停，高力 (8996-TW) 漲約 6%，奇鋐 (3017-TW) 漲約 3%，健策 (3653-TW) 於平盤上方。
鋼價止跌景氣逐步回升，鋼鐵相關類股走強，新鋼 (2032-TW)、第一銅 (2009-TW) 漲約 6%，新光鋼 (2031-TW)、海光 (2038-TW) 漲約 4%，東和鋼鐵 (2006-TW)、大成鋼 (2027-TW) 漲約 3%。
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