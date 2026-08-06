〈台股開盤〉一度跌近600點回測季線及4萬4 光通、散熱中小股成焦點

美股那指、費半收黑，台股今 (6) 日未能延續前一日漲勢，早盤以 44487.94 點開出，下跌 123.66 點，而在台積電、日月光等電子權值股走弱下，指數一度下跌近 600 點，最低來到 44024 點，跌破季線並退守 4 萬 4 大關，資金轉入中小型股，櫃買指數開低走高，上漲逾 2 點或漲 0.5%。早盤估量 1.07 兆元。