台股

〈台股開盤〉一度跌近600點回測季線及4萬4 光通、散熱中小股成焦點

鉅亨網記者吳承諦 台北

美股那指費半收黑，台股今 (6) 日未能延續前一日漲勢，早盤以 44487.94 點開出，下跌 123.66 點，而在台積電、日月光等電子權值股走弱下，指數一度下跌近 600 點，最低來到 44024 點，跌破季線並退守 4 萬 4 大關，資金轉入中小型股，櫃買指數開低走高，上漲逾 2 點或漲 0.5%。早盤估量 1.07 兆元。

cover image of news article
〈台股開盤〉一度跌近600點回測季線及4萬4 光通、散熱中小股成焦點。(圖：shutterstock)

權值股今天幾乎全面走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 30 元，漲約 3.5%，收 2405 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 40 元，跌約 1%，收 3960 元；日月光投控 (3711-TW) 跌約 2%，鴻海 (2317-TW) 小漲；台達電 (2308-TW) 則力守平盤上方。


光通訊仍為盤面焦點，聯亞 (3081-TW) 漲停，IET-KY(4971-TW) 漲約 8%，波若威 (3163-TW) 漲約 2%，上詮 (31363-TW) 漲約 1%。

雙鴻 7 月業績報喜，帶動散熱族群走強，雙鴻 (3324-TW) 漲停，高力 (8996-TW) 漲約 6%，奇鋐 (3017-TW) 漲約 3%，健策 (3653-TW) 於平盤上方。

鋼價止跌景氣逐步回升，鋼鐵相關類股走強，新鋼 (2032-TW)、第一銅 (2009-TW) 漲約 6%，新光鋼 (2031-TW)、海光 (2038-TW) 漲約 4%，東和鋼鐵 (2006-TW)、大成鋼 (2027-TW) 漲約 3%。


文章標籤

台股開盤光通訊散熱鋼鐵TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ26363.44-0.83%
櫃買市場加權指數387.01+0.85%
費城半導體12008.88-1.40%
高力1110+7.25%
東和鋼鐵82.6+5.36%
海光12.65+3.27%
新光鋼40.55+4.51%
第一銅40+4.03%
新鋼16.8+7.35%
健策4320-0.46%
奇鋐2895+6.04%
波若威735+1.80%
雙鴻1060+9.84%
IET-KY502+8.66%
聯亞2375+9.95%
台達電1660+0.61%
鴻海263+1.74%
日月光投控587-1.01%
聯發科3935-1.63%
台積電2375-1.25%
大成鋼46.55+4.96%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中弱短強
高力

70.37%

勝率

#V型反轉

中弱短強
高力

70.37%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
高力

70.37%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
高力

70.37%

勝率

#極短線強勢

偏強
東和鋼

77.27%

勝率
偏弱
海光

73.68%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty