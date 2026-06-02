鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 20:46

擁有近 126 萬受益人的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 換股秀於今 (2) 日登場，根據台灣指數公司公布的成分股調整資料顯示，本次調整持股 18 進 18 出。00919 這次調整在金融、電子與非金電三大區塊進行了更均衡的布局，不僅納入輝達重要供應鏈與五大壽險金控，更進一步剔除「股價已高但配息未跟上」的個股。隨著金融股權重拉高，整體投資組合更趨穩健，完美契合長期存股族追求穩健高息與資產成長的雙重需求。

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市場法人表示，觀察 00919 的最新持股，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。其中新增成分股包含輝達兆元宴的重要合作夥伴、五大壽險金控，以及現金殖利率較高的個股，刪除成分股包含本波受惠 AI 趨勢下股價明顯上漲，而現金股息未同步跟上的成分股。

以 00919 最新的 40 檔成分股來看，金融股整體權重將從目前 40% 左右的占比進一步提高。涵蓋完整的五大壽險金控，包括國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金，加上在證券經紀與 ETF 發展飛速成長的統一證以及租賃產業的中租 - KY 與裕融，波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股，而在金融類股的布局十分的完整，將受惠股市持續熱絡，帶動金融業的獲利與配息持續成長。

ETF 理財達人表示，市場上每檔台股高息 ETF 的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。由於 00919 的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

00919 甫公布的第 13 次配息期前公告預估配發金額為 1 元，是連續第二季創新高，以公告日收盤價來計算，00919 預估年化配息率 13.33% 也創下新高紀錄，為連續 13 季維持 10% 以上，延續了高又穩的配息政策。本次除息日為 2026 年 6 月 16 日，參與除息最後買進日為 2026 年 6 月 15 日，配息發放日為 2026 年 7 月 13 日。