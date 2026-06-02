鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-02 21:42

美股主要指數周二 (2 日) 開盤漲跌互見，在標普 500 與那斯達克指數連日創下歷史新高後，投資人暫時停下追價腳步，觀望美國與伊朗和平談判進展。此外，慧與科技財報與財測優於預期、股價大漲，Alphabet 宣布籌資 800 億美元擴大 AI 投資，持續凸顯市場對人工智慧基礎建設需求的樂觀情緒。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市場觀望美伊談判與AI題材(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 140 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲逾 3.0%。台積電 ADR 漲逾 1.0%。

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美股在人工智慧 (AI) 題材帶動下持續走高後，市場情緒週二趨於謹慎。投資人一方面押注 AI 帶來的龐大成長機會，另一方面則密切關注中東衝突發展及其對能源價格與通膨的潛在影響。

標普 500 指數期貨小跌 0.1%，此前該指數已連續 8 個交易日上漲，創下逾一年來最長連漲紀錄。歐洲與亞洲股市則受到科技股漲勢激勵而走高。

油價方面，在前一交易日創下近一個月最大漲幅後，布蘭特原油價格回落 1.2%，跌破每桶 94 美元。市場持續評估美國與伊朗達成臨時和平協議的可能性。美國總統川普表示，仍樂觀看待雙方未來一周內取得進展，但伊朗則揚言，若以色列持續升高對黎巴嫩的軍事行動，可能暫停相關談判。

市場人士指出，投資人目前正面臨兩股截然不同的力量拉扯。一方面是 AI 投資熱潮持續吸引大量資金流入，另一方面則是中東戰事導致油價波動加劇，為全球經濟前景增添不確定性。

AI 投資熱潮延燒 大型融資與 IPO 接連登場

AI 基礎建設投資熱度依然驚人。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)宣布將透過股票發行籌資 800 億美元，以支應未來 AI 相關投資需求。消息傳出數小時後，AI 新創公司 Anthropic 也提交初步文件，為潛在的大型首次公開募股 (IPO) 鋪路。

不過，部分市場人士開始擔憂 AI 熱潮推升的資產價格，可能逐漸與經濟基本面產生落差。

法國巴黎銀行財富管理 (BNP Paribas Wealth Management) 首席投資策略師坎普爾 (Stephan Kemper) 表示，市場對 AI 長期效益的樂觀預期，未來可能面臨更高殖利率、更高通膨以及經濟成長放緩等現實挑戰。

近期美國公債市場已反映相關疑慮。10 年期美債殖利率雖小幅回落 2 個基點至 4.43%，但過去數周仍明顯走升。市場愈來愈認為，聯準會 (Fed) 可能必須將利率維持在較高水準更長時間，以抑制自 2023 年以來最嚴重的通膨升溫。

此外，美國不斷擴大的財政赤字，以及 AI 產業龐大的融資需求，也被視為推升殖利率的重要因素。

軟體股接棒領漲 SpaceX IPO 成 AI 情緒試金石

除了晶片股之外，近期表現落後的軟體股也開始吸引資金回流。市場認為，隨著投資人逐漸區分 AI 領域的贏家與輸家，軟體與資安類股有望成為下一波科技股漲勢的重要推手。

法國興業銀行 (Societe Generale) 歐洲股票策略主管卡洛揚 (Roland Kaloyan) 表示，目前科技產業並未出現泡沫跡象，企業財報表現仍足以支撐股價。他認為，軟體與資安類股目前評價仍具吸引力，值得投資人關注。

另一方面，市場也開始將焦點轉向即將登場的 SpaceX IPO。彭博策略師克蘭菲爾德 (Mark Cranfield) 指出，全球投資人對 AI 題材的樂觀情緒正接近關鍵轉折點。

他認為，若 SpaceX 能順利完成上市並獲得市場認可，將進一步強化 AI 投資熱潮；但若市場反應不如預期，投資人可能重新檢視 AI 相關資產的估值，甚至開始降低部位風險。

在 AI 熱潮與地緣政治風險交錯下，市場正試圖在樂觀與謹慎之間尋找新的平衡點。

截至台北時間周二（2 日）21 時許：

焦點個股：

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 21.95%，至每股 267.60 美元

網通與 AI 晶片業者邁威爾科技 (Marvell Technology) 盤前股價大漲 25%。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，邁威爾有望成為下一家市值突破 1 兆美元的企業，激勵投資人買盤湧入。市場看好邁威爾在 AI 資料中心及客製化晶片領域的布局，將持續受惠於人工智慧基礎建設投資熱潮。

慧與科技 (HPE-US) 早盤股價上漲 27.34%，至每股 59.85 美元

慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 盤前股價大漲 25%。該公司公布本季獲利與營收財測均優於市場預期，同時上調全年獲利展望。慧與科技最新財測高於分析師共識預估，顯示企業 IT 支出需求維持穩健，帶動市場樂觀情緒升溫。

維多利亞的秘密 (VSXY-US) 早盤股價上漲 44.62%，至每股 78.53 美元

內衣品牌維多利亞的秘密 (Victoria"s Secret) 盤前股價飆漲超過 35%。公司在第一季獲利優於市場預期後，上調全年營運展望，並指出關稅成本下降有助改善獲利表現。維多利亞的秘密目前預估全年營收將介於 70.3 億至 71.3 億美元，高於先前預估的 68.5 億至 69.5 億美元，反映管理層對後續需求與獲利前景更具信心。

今日關鍵經濟數據：

4 月 JOLTS 職位空缺數預期 686 萬個，預期 686.6 萬個