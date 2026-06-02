鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 19:30

安謀 (ARM-US) 執行長哈斯 (Rene Haas) 周二 (2 日) 表示，由於中央處理器 (CPU) 用途廣泛，且難以明確區分哪些產品專門用於人工智慧 (AI) 運算，美國若試圖禁止 AI CPU 出口至中國，執行難度將遠高於目前對 AI 晶片的出口管制措施。

安謀執行長：美國恐難封鎖AI CPU出口中國(圖：REUTERS/TPG)

哈斯在台北國際電腦展 (Computex) 期間接受《路透》訪問時指出，美國近年持續以國家安全為由，限制中國取得先進半導體及發展 AI 所需的高效能運算設備。不過，相較於輝達 (NVDA-US) 等業者生產的圖形處理器 (GPU) 可透過運算能力及記憶體頻寬設定出口門檻，CPU 的應用範圍更廣，幾乎難以透過類似方式進行管制。

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哈斯表示，若美國希望封鎖可用於 AI 運算的 CPU 出口，恐怕必須對絕大多數產品實施限制。他指出，美國或許可以嘗試這麼做，但 CPU 顯然比 AI 加速晶片更難管控。

近年來，AI 產業焦點逐漸從模型訓練轉向推論 (Inference)，也帶動 CPU 需求快速成長。所謂推論，是指將已完成訓練的 AI 模型部署到實際應用場景執行任務，尤其是在 AI 代理(AI Agent) 興起後，相關系統能夠自主與網際網路及其他軟體互動，進一步推升企業對運算資源的需求。

安謀周二也宣布，旗下今年 3 月推出的 AGI CPU 新增兩家重要客戶，包括中國科技公司字節跳動 (ByteDance) 及美國資料中心業者甲骨文(ORCL-US)。哈斯表示，市場對該產品的需求較 8 周前更為強勁。

安謀上月已將 AGI CPU 需求展望上調一倍，預估 2027 及 2028 會計年度可合計帶來 20 億美元營收，並預期約 5 年後年營收規模可達 150 億美元。

除了安謀之外，英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 近期也受惠於 AI 代理應用快速發展，相關處理器需求明顯增加。