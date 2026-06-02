美股

安謀執行長：美國恐難封鎖AI CPU出口中國

鉅亨網編譯段智恆

安謀 (ARM-US) 執行長哈斯 (Rene Haas) 周二 (2 日) 表示，由於中央處理器 (CPU) 用途廣泛，且難以明確區分哪些產品專門用於人工智慧 (AI) 運算，美國若試圖禁止 AI CPU 出口至中國，執行難度將遠高於目前對 AI 晶片的出口管制措施。

cover image of news article
安謀執行長：美國恐難封鎖AI CPU出口中國(圖：REUTERS/TPG)

哈斯在台北國際電腦展 (Computex) 期間接受《路透》訪問時指出，美國近年持續以國家安全為由，限制中國取得先進半導體及發展 AI 所需的高效能運算設備。不過，相較於輝達 (NVDA-US) 等業者生產的圖形處理器 (GPU) 可透過運算能力及記憶體頻寬設定出口門檻，CPU 的應用範圍更廣，幾乎難以透過類似方式進行管制。


哈斯表示，若美國希望封鎖可用於 AI 運算的 CPU 出口，恐怕必須對絕大多數產品實施限制。他指出，美國或許可以嘗試這麼做，但 CPU 顯然比 AI 加速晶片更難管控。

近年來，AI 產業焦點逐漸從模型訓練轉向推論 (Inference)，也帶動 CPU 需求快速成長。所謂推論，是指將已完成訓練的 AI 模型部署到實際應用場景執行任務，尤其是在 AI 代理(AI Agent) 興起後，相關系統能夠自主與網際網路及其他軟體互動，進一步推升企業對運算資源的需求。

安謀周二也宣布，旗下今年 3 月推出的 AGI CPU 新增兩家重要客戶，包括中國科技公司字節跳動 (ByteDance) 及美國資料中心業者甲骨文(ORCL-US)。哈斯表示，市場對該產品的需求較 8 周前更為強勁。

安謀上月已將 AGI CPU 需求展望上調一倍，預估 2027 及 2028 會計年度可合計帶來 20 億美元營收，並預期約 5 年後年營收規模可達 150 億美元。

除了安謀之外，英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 近期也受惠於 AI 代理應用快速發展，相關處理器需求明顯增加。

不過，AI 熱潮也讓先進晶片供應鏈面臨產能壓力。當被問及如何確保足夠晶圓供應時，哈斯透露，他周一已與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長暨執行長魏哲家會面，討論相關供應議題。

此外，安謀也正與日本晶片設計服務公司 Socionext 合作。哈斯表示，Socionext 具備取得晶圓及先進封裝產能的能力。安謀同時也與甲骨文及微軟 (MSFT-US) 等客戶合作，確保 AGI CPU 所需的標準型記憶體供應穩定，以因應持續升溫的市場需求。


文章標籤

安謀Arm哈斯Rene HaasAI人工智慧CPIAGI CPU字節跳動甲骨文輝達英特爾台積電晶片出口管制美國中國半導體科技產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電2380+1.06%
安謀控股公司395.87+12.1%
輝達218.8+3.63%
甲骨文248.15+9.91%
英特爾109.142-4.83%
超微半導體498.25-3.46%
台積電ADR435.63+4.11%
微軟461.34+2.47%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty