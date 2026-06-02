鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 22:00

SpaceX 即將啟動史上規模最大的首次公開募股 (IPO) 之一，但馬斯克似乎不打算讓華爾街輕鬆賺取高額承銷費。知情人士透露，SpaceX 正與負責 IPO 的投資銀行協商，希望將承銷費率壓低至 0.75% 以下，遠低於市場慣例。

根據先前消息，SpaceX 計劃於本月透過 IPO 募資 750 億美元，公司估值上看 1.8 兆美元。若順利完成，將輕鬆超越歷來最大 IPO 紀錄，成為全球資本市場的重要里程碑。

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雖然 SpaceX 希望壓低費率，但由於募資規模驚人，即使承銷費率不到 0.75%，華爾街銀行仍有望從中獲得約 5 億美元收入，成為近年最具規模的 IPO 承銷案之一。

消息人士指出，高盛 (GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 為本次 IPO 主辦承銷商，預計將分得較大比例的承銷費用池。此外，共有 21 家券商參與承銷工作。相關數字僅反映基本承銷費用，尚未納入其他可能的獎勵或額外報酬安排。

一般而言，美國 IPO 承銷費率約介於 4% 至 7%，但大型 IPO 通常能取得較低費率。不過，即使是規模龐大的上市案，承銷費率通常仍高於 1%。

市場人士指出，馬斯克此次成功壓低費率，可能對後續大型 IPO 案產生示範效應。包括 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 企業正籌備未來數月進軍公開市場，未來承銷銀行恐面臨更大的費率競爭壓力，也可能影響投資人對華爾街投行獲利能力的預期。

回顧歷史，美國政府 2010 年推動通用汽車 (GM-US) 重新上市時，曾與承銷銀行協商將費率壓低至 0.75%，被視為大型 IPO 中最具代表性的低費率案例之一。當時華爾街正試圖修復金融海嘯後的社會形象，外界也高度關注銀行是否從政府紓困案中獲取過多利益。

另一個著名案例則是阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)2014 年募資 250 億美元的 IPO。當時承銷團最終獲得約 3 億美元報酬，其中包含績效相關費用。

即使以向來以精打細算著稱的沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco) 而言，當年籌備國際上市時，市場預期支付給銀行的承銷費率仍超過 1%。

除了 SpaceX 之外，AI 產業近期也持續吸引龐大資金需求。Anthropic 已秘密提交上市申請文件，希望搶在競爭對手 OpenAI 之前掛牌；Google 母公司 Alphabet 則宣布透過股票發行籌資 800 億美元。