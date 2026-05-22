鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 23:00

輝達股價本周四在財報公布後下跌 1.8%，周五盤前則小漲 0.3% 至 220.08 美元。報導指出，該媒體先前在股價約 226 美元時便認為輝達估值具吸引力，而如今隨著股價回落，輝達看起來更加便宜。

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根據 FactSet 資料，輝達目前預估本益比約 22 倍，低於先前約 26 倍的水準。相較之下，英特爾 (INTC-US) 預估本益比超過 95 倍，超微 (AMD-US) 也接近 47 倍。

市場分析認為，在人工智慧 (AI) 熱潮持續推升需求之際，輝達不僅仍維持高速成長，獲利能力與資料中心需求也持續強勁，但投資人對其「超預期表現」似乎已逐漸習以為常，導致亮眼財報未再引發先前那種大幅重估行情。

華爾街整體對財報評價則幾乎一面倒偏多。根據統計，目前追蹤輝達的分析師中，約 93% 給予「買進」或相當評等，平均目標價也上調至約 294 美元。

Benchmark Research 分析師 Cody Acree 便是其中代表之一。他在財報後將輝達目標價從 250 美元大幅上調至 335 美元，並維持「買進」評級。

Acree 表示，投資人如今對輝達強大的執行能力已變得過度習慣，市場甚至開始將超越預期視為「正常狀況」，而非足以推升估值的新催化劑。