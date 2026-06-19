美股危險了？華爾街警告：美國經濟結構失衡、私部門放緩恐引發股市震盪風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-19 12:10

華爾街經濟學家、市場研究公司 Leuthold Group 前投資長保爾森（Jim Paulsen）近日發出新警訊，指出美國經濟出現一項令人擔憂的型態，可能預示股市即將面臨顛簸前路。

華爾街警告：美國經濟結構失衡、私部門放緩恐引發股市震盪風險。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，保爾森在其 Substack 發文中指出，反映經濟成長狀況的關鍵指標：私部門對 GDP 的貢獻相對於公部門的比例，在過去一個季度已經出現下降。

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他表示，從歷史經驗來看，私部門的成長速度通常會超越公部門，但這個型態近幾個月似乎已經逆轉，因為政府支出增加，加上民間企業成長動能轉弱。

根據保爾森的數據，2026 年第一季私部門實質 GDP 年增率僅為 1%，相較之下，公部門實質 GDP 年增率則達 4%。

保爾森指出，從過去經驗來看，當公部門對經濟成長的貢獻度超過私部門時，股市往往表現疲軟，因為聯邦支出占 GDP 比重擴大，通常發生在經濟脆弱的時刻，例如二次世界大戰期間、金融海嘯後的數年，以及新冠疫情期間。

根據保爾森的分析, 標普 500 指數在私部門對公部門 GDP 比例萎縮的年度通常會走跌, 例如 2000 年代初期與金融海嘯後的時期皆是如此。

保爾森寫道：「也許第一季私部門對公部門實質 GDP 比例的下滑只是暫時現象。但我擔心的是，這可能只是接下來好幾個季度該比例持續下滑的開端。」他特別點出，由於伊朗戰爭，第二季的國防支出將進一步增加。

他指出，受到利率走高與能源價格上漲等抑制因素影響，私部門成長動能在第二季可能持續放緩。保爾森補充說：「這可能為股市帶來震盪。」

分析指出，近期美國經濟呈現「一分為二」的態勢。一方面，住宅與製造業等領域的活動依然低迷；另一方面，人工智慧（AI）相關交易則持續火熱，主要受到投資人熱情、基礎建設支出潮，以及川普政府的政策支持所推動。