鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-19 13:02

隨著美國副總統范斯（JD Vance）臨時取消前往日內瓦的行程，瑞士外交部證實，原定於週五（19 日）在瑞士 Burgenstock 舉行的美國與伊朗談判已告取消，為這場關乎中東衝突能否真正落幕的協議再添不確定性。

根據《路透》報導，白宮發言人週四（18 日）晚間發出聲明表示：「這些談判的後勤安排從來都不簡單、也難以預料。」

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聲明指出，范斯與美方代表團原本已準備好，只待行程確認便立即出發。瑞士外交部僅證實談判取消，但未透露細節。

伊朗方面目前尚未就此做出回應。此前，在週三（17 日）簽署的十四點協議已將脆弱的停火延長至少六十天後，伊朗已表示願意展開技術性談判。

根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》在范斯週四宣布取消行程之前報導，伊朗談判代表團表示首先需要看到美國確實開始落實該份臨時協議的跡象，才有可能前往參加談判。

美方官員此前表示，將在瑞士為美伊協議舉行正式簽署儀式，但伊朗外交部對此表達質疑，認為在兩國總統已簽署協議後，再舉行儀式並無必要。

以色列持續作戰，未被納入談判

與此同時，以色列被排除在此次美伊談判之外，並持續對黎巴嫩的伊朗盟友真主黨（Hezbollah）發動攻勢，使協議能否真正維持外界更加存疑。

在華盛頓，美國總統川普的部分共和黨國會盟友質疑，他是否為結束這場在 11 月中期選舉前不受多數美國人歡迎的戰爭，而做出過多讓步。

川普曾誓言唯有伊朗「無條件投降」才會結束戰爭，但最終與伊朗簽署的備忘錄，卻提供了制裁鬆綁、解凍價值數百億美元的資產，以及對伊朗石油出口立即發出美國豁免令。

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）表示，川普是「出於絕望」才簽署這項協議，並暗示接下來有關伊朗核計畫的談判將不會輕鬆。

他在一份聲明中表示：「如果美方要求過多，我們不會接受。」

這份協議給了美國和伊朗談判代表 60 天時間，就伊朗核計畫的未來地位達成共識，除非雙方同意延長期限。同時，協議還設立了一個規模達 3000 億美元的伊朗重建基金，以及其他財務激勵措施。

戰爭成本同樣引發關注。據《華爾街日報》報導，美國國防部已告知國會議員，需要 800 億美元以支應戰爭開支及部分無關項目的帳單。

川普目標多數未達成

美國與以色列近四個月前發動這場戰爭時，川普曾表示目標是摧毀伊朗的核能力，確保其永遠無法發展核武器，同時希望阻止伊朗對鄰國發動攻擊、切斷其對區域內親伊朗武裝團體的支持，並促成伊朗神權政府的垮台。

然而，在川普簽署該協議時，上述目標均未實現。伊朗則重申其數十年來的立場：不會也不打算發展核武，但這一說法長期以來受到歷任美國政府的質疑。

伊朗同意在現場進行高濃縮鈾庫存的「降濃」處理，並接受國際原子能總署（IAEA）以「核不擴散條約」（NPT）成員國身分進行的核查，但拒絕了川普要求將相關材料移出伊朗境外的訴求。

美方官員表示，後續談判仍有可能就伊朗核計畫達成更強有力的協議，目標是超越 2015 年由伊朗、美國及其他國家簽署、但川普在第一任期內撕毀的核協議。

但批評者指出，伊朗如今處境其實更為有利，不但成功抵禦了一個超級大國的攻擊、展現了對荷姆茲海峽的控制力，並換得了金融制裁豁免。

伊朗表示，仍將持續與海峽對岸的鄰國阿曼合作，共同掌控荷姆茲海峽，並打算對通行船舶收取此前不存在的服務費，但在 60 天談判期間將暫緩徵收。

隨著油輪開始重新通過這條戰前曾承載全球近五分之一原油與液化天然氣供應的海峽，市場對供應增加的預期升溫，週五油價因此走低。

黎巴嫩戰火未歇，美以裂痕加深

與此同時，根據《黎巴嫩國家通訊社》報導，在黎巴嫩有超過一百萬人因戰亂而流離失所後，以色列週五的新一輪空襲又造成至少 15 人死亡。以色列稱，此次襲擊目標為真主黨相關設施。

這讓外界對川普究竟願意在多大程度上約束以色列總理納坦雅胡、迫使其停止他本人已承諾終結的軍事行動，產生更多疑問。

協議要求黎巴嫩境內戰事「永久終止」，但以色列已表明無意撤軍，反而在一份新地圖中描繪出擴大後的占領區。