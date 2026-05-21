鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-22 05:33

美股週四 (21 日) 連續收高，道瓊創下三個多月以來的首次收盤新高，主因市場傳出美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下已接近達成和平協議，加上美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 表示，結束伊朗戰爭的協議已出現「一些好的跡象」，帶動市場風險偏好回升。

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西德州原油期貨 (WTI) 下跌近 2%，收每桶 96.35 美元，布蘭特原油期貨下跌逾 2%，收每桶 102.58 美元。

消息指出，伊朗半官方媒體 ILNA 報導，在巴基斯坦的斡旋下，美伊協議的最終草案已達成一致，內容包括全面停火、保障波斯灣與荷姆茲海峽航行自由，以及逐步解除對伊朗經濟制裁。

雙方將於七天內針對剩餘未決問題展開談判，但未提及伊朗核濃縮計畫。

美國川普重申伊朗戰爭將「很快」結束，汽油價格將「跌至比以前更低的水準」。

美股週四 (21 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 276.31 點，或 0.55%，報 50,285.66 點。

那斯達克指數上漲 22.74 點，或 0.09%，報 26,293.10 點。

S&P 500 指數上漲 12.75 點，或 0.17%，報 7,445.72 點。

費城半導體指數上漲 150.80 點，或 0.128%，報 11,964.085 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 102.08 點，或 0.59%，報 17,323.71 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 上漲 0.38%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.91%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.32%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.30%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.38%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 3.00%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.36%。

企業新聞

在 AI 熱潮推升下，市場早已習慣輝達持續超預期表現，即使繳出營收與獲利雙優的亮眼成績單，輝達 (NVDA-US) 股價週四仍下跌 1.77%，收在每股 219.51 美元。

IBM (IBM-US) 狂飆超 12% 至每股 252.97 美元，《華爾街日報》報導，美國政府週四宣布擴大量子運算布局，將向包括 IBM (IBM-US) 新創事業在內共九家量子運算公司提供補助並取得股權，顯示川普政府正將量子科技納入國家戰略投資版圖。

格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德)(GFS-US) 急升 15% 至每股 81.35 美元。格芯正在進軍量子領域，週四宣布成立一家名為「量子技術解決方案」的公司，該公司預計將獲美國政府 3.75 億美元的投資。

金融軟體開發商 Intuit (INTU-US) 宣布裁減 17% 的全職員工後，股價暴跌超 20% 至每股 307.07 美元。

Applied Digital (APLD-US) 飆漲近 22% 至每股 48.02 美元，公司週三晚間宣布，已與一家美國超大規模資料中心營運商簽訂了一份新的 15 年租賃協議，用於該營運商的第四個 AI 工廠園區。(APLD 未透露營運商名稱)

華爾街分析

The Wealth Alliance 執行長 Robert Conzo 研判，若油價維持在每桶 100 美元以上，可能推升通膨並引發短期市場疑慮，屆時市場將面臨更多消息面風險。

不過他指出，目前恐慌指數 VIX 約落在 17，顯示投資人整體情緒仍偏樂觀，主要受惠 AI 熱潮、企業獲利穩健及低失業率支撐。Conzo 表示：「現在所有人的目光都放在協議進展上。」

油價走勢左右了股市的走向。BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 寫道：「能源價格飆升實際上是對消費者徵稅，這將削弱家庭在其他方面的支出隨著市場逐步消化能源價格並重新評估合理價位，美債暫時趨於穩定。」

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 指出：「我們正處於一個令人不安的境地，利率市場被推高，因為通膨預期上升，聯準會預期上升，但增長預期並沒有下降，因為能源價格沒有達到足以對經濟增長造成重大負面影響。」