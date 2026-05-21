鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-21 20:34

美國零售巨頭沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 周四 (21 日) 美股盤前公布 2027 會計年度第一季 (截至 4/30) 財報，在高油價與通膨壓力升溫下，美國消費者支出開始出現壓力跡象。儘管沃爾瑪第一季營收與同店銷售優於市場預期，但公司對第二季與全年獲利展望偏保守，引發市場對美國消費動能的擔憂，股價盤前一度下跌近 3%。

〈財報〉高油價侵蝕獲利！沃爾瑪Q2財測失色 市場憂美國消費轉弱(圖：REUTERS/TPG)

沃爾瑪表示，截至 4 月 30 日止的第一季，營收年增 7% 至 1777.5 億美元，高於市場預估的 1749.8 億美元；經調整後每股盈餘為 66 美分，符合市場預期。美國同店銷售在排除燃料後年增 4.1%，也略優於華爾街預估。

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圖：沃爾瑪財報

不過，公司預估第二季經調整後每股盈餘將落在 72 至 74 美分，低於市場預期的 75 美分；第二季營收預估成長 4% 至 5%，也略低於分析師預期。沃爾瑪維持全年財測不變，預估全年營收成長 3.5% 至 4.5%，經調整後每股盈餘為 2.75 至 2.85 美元，低於市場預估的 2.91 美元。

高油價侵蝕獲利 低收入族群壓力浮現

沃爾瑪財務長芮尼 (John David Rainey) 表示，中東衝突推升燃油價格，正對消費者與企業成本帶來壓力。公司第一季因燃料成本增加，營業利益受到約 250 個基點衝擊，光是燃料價格上漲就帶來約 1.75 億美元逆風。

他指出，沃爾瑪幾乎吸收全部燃料成本增幅，以維持低價策略與配送服務競爭力，但若油價維持高檔，第二季壓力可能比第一季更大。

芮尼坦言，高收入消費者目前仍持續消費，但低收入族群已明顯更加精打細算，部分家庭正面臨財務壓力。他也提到，今年較高的退稅金額暫時緩解了高油價衝擊，但隨著退稅效應逐漸消退，消費者未來幾個月可能感受到更大壓力。

近來美國消費信心持續惡化，5 月消費者信心更跌至歷史低點。除了高油價之外，市場也面臨通膨再度升溫、利率維持高檔與地緣政治風險等壓力。

電商與高收入客群撐盤 沃爾瑪續搶市占

儘管市場環境充滿挑戰，沃爾瑪仍展現相對強勁韌性。該公司指出，全球電商銷售第一季大增 26%，廣告業務也成長 37%，成為支撐獲利的重要高毛利來源。

沃爾瑪近年持續擴張快速配送、會員服務與第三方電商平台，也成功吸引更多高收入消費者。公司表示，快速配送與線上服務正帶動客群結構改變，讓沃爾瑪不再只是低收入族群的主要購物通路。