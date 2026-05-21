美股

〈財報〉高油價侵蝕獲利！沃爾瑪Q2財測失色 市場憂美國消費轉弱

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國零售巨頭沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 周四 (21 日) 美股盤前公布 2027 會計年度第一季 (截至 4/30) 財報，在高油價與通膨壓力升溫下，美國消費者支出開始出現壓力跡象。儘管沃爾瑪第一季營收與同店銷售優於市場預期，但公司對第二季與全年獲利展望偏保守，引發市場對美國消費動能的擔憂，股價盤前一度下跌近 3%。

cover image of news article
〈財報〉高油價侵蝕獲利！沃爾瑪Q2財測失色 市場憂美國消費轉弱(圖：REUTERS/TPG)

沃爾瑪表示，截至 4 月 30 日止的第一季，營收年增 7% 至 1777.5 億美元，高於市場預估的 1749.8 億美元；經調整後每股盈餘為 66 美分，符合市場預期。美國同店銷售在排除燃料後年增 4.1%，也略優於華爾街預估。


圖：沃爾瑪財報
圖：沃爾瑪財報

不過，公司預估第二季經調整後每股盈餘將落在 72 至 74 美分，低於市場預期的 75 美分；第二季營收預估成長 4% 至 5%，也略低於分析師預期。沃爾瑪維持全年財測不變，預估全年營收成長 3.5% 至 4.5%，經調整後每股盈餘為 2.75 至 2.85 美元，低於市場預估的 2.91 美元。

高油價侵蝕獲利　低收入族群壓力浮現

沃爾瑪財務長芮尼 (John David Rainey) 表示，中東衝突推升燃油價格，正對消費者與企業成本帶來壓力。公司第一季因燃料成本增加，營業利益受到約 250 個基點衝擊，光是燃料價格上漲就帶來約 1.75 億美元逆風。

他指出，沃爾瑪幾乎吸收全部燃料成本增幅，以維持低價策略與配送服務競爭力，但若油價維持高檔，第二季壓力可能比第一季更大。

芮尼坦言，高收入消費者目前仍持續消費，但低收入族群已明顯更加精打細算，部分家庭正面臨財務壓力。他也提到，今年較高的退稅金額暫時緩解了高油價衝擊，但隨著退稅效應逐漸消退，消費者未來幾個月可能感受到更大壓力。

近來美國消費信心持續惡化，5 月消費者信心更跌至歷史低點。除了高油價之外，市場也面臨通膨再度升溫、利率維持高檔與地緣政治風險等壓力。

電商與高收入客群撐盤 沃爾瑪續搶市占

儘管市場環境充滿挑戰，沃爾瑪仍展現相對強勁韌性。該公司指出，全球電商銷售第一季大增 26%，廣告業務也成長 37%，成為支撐獲利的重要高毛利來源。

沃爾瑪近年持續擴張快速配送、會員服務與第三方電商平台，也成功吸引更多高收入消費者。公司表示，快速配送與線上服務正帶動客群結構改變，讓沃爾瑪不再只是低收入族群的主要購物通路。

此外，服飾、電子產品等一般商品部門也創下近 5 年最佳市占增幅，顯示消費者在追求價格優惠之餘，仍願意購買部分非必需商品。

沃爾瑪的說法與目標百貨 (TGT-US)、家德寶(HD-US) 等大型零售商近期觀察相呼應，多家業者均指出，美國消費者目前雖仍具韌性，但對價格更加敏感，市場對下半年消費力道仍保持審慎態度。


文章標籤

沃爾瑪Walmart美國消費油價通膨美股零售股電商財報美國經濟消費者信心美國伊朗中東戰爭同店銷售零售業產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
沃爾瑪130.85-2.50%
目標百貨118.68-6.73%
家得寶298.935-1.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty