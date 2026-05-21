鉅亨網編譯許家華 2026-05-22 05:40

國際油價周四 (21 日) 劇烈震盪後收低，市場在美伊談判前景反覆、中東局勢未明以及供應中斷憂慮之間拉鋸。儘管盤中一度因伊朗強硬表態大漲逾 4%，但隨後市場重新評估外交談判可能性與增產預期，布蘭特原油 (Brent) 與美國西德州原油 (WTI) 雙雙跌至近兩週低點。近期市場更擔憂，即使戰事降溫，全球能源供應鏈仍可能長期受創。

根據交易數據，布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 2.44 美元或 2.3%，收每桶 102.58 美元；美國西德州原油 (WTI) 下跌 1.9 美元或 1.9%，收每桶 96.35 美元，均創近兩週低點。

‌



市場波動源於多項消息交錯。盤中路透引述兩名伊朗高層消息人士指出，伊朗最高領袖已下達新指示，對美國核心要求採取更強硬立場，降低市場對迅速結束衝突的期待。消息刺激油價一度急升，但隨後美國總統川普表示，美方最終將取得伊朗高濃縮鈾庫存控制權，使市場再度解讀外交斡旋仍未完全破局。

另一方面，伊朗日前宣布成立新的「波斯灣海峽管理局」，擬在荷姆茲海峽建立受控海域制度。美國國務卿魯比歐表示，若對通過海峽船舶實施收費機制，將使外交協議幾乎無法達成；但他之後補充，作為斡旋方的巴基斯坦官員將前往伊朗展開談判，令市場情緒再度轉向。

荷姆茲海峽是全球最重要能源運輸咽喉之一，戰前每日承載約全球 20% 的石油與液化天然氣運輸量。目前伊朗仍限制通行，美國則對伊朗沿海進行封鎖，使全球供應鏈受到持續干擾。

能源市場分析機構 ING 表示，市場過去多次對外交突破抱持希望，但最後均告失望，因此仍維持本季布蘭特原油平均價格預估為每桶 104 美元。

投資銀行瑞銀則進一步調高油價預測，每桶上修 10 美元，預估 9 月布蘭特原油將達 105 美元，WTI 則將升至 97 美元。

國際能源總署 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol) 警告，隨著夏季用油高峰即將展開，中東新增出口幾乎停滯，加上庫存持續下降，全球石油市場可能在 7 至 8 月進入「紅色警戒區」。

阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 執行長蘇丹．阿爾賈比爾 (Sultan Al Jaber) 更表示，即使中東衝突此刻立即結束，荷姆茲海峽的石油流量也不太可能在 2027 年上半年之前完全恢復正常。

供應面壓力持續升高。自戰爭爆發以來，中東主要產區每日供應損失已接近 1000 萬桶，各國持續動用商業與戰略庫存因應。美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，美國上週自戰略石油儲備 (SPR) 釋出近 1000 萬桶原油，創下歷史最大單週降幅；商業原油庫存降幅也高於市場預期。

但供給端也存在壓抑油價因素。根據最新消息，7 個主要 OPEC + 產油國預計在 6 月 7 日會議上支持 7 月小幅增產，市場估計增幅約 18.8 萬桶 / 日，希望緩解供應壓力。不過分析普遍認為，在荷姆茲海峽運輸仍受阻背景下，增產實際效果可能有限。