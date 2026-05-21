鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-22 02:00

美國里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 警告，在能源價格飆升、人工智慧 (AI) 投資熱潮與地緣政治風險升溫背景下，美國經濟正面臨一波又一波供應衝擊，若企業與消費者對高通膨的容忍度開始改變，聯準會 (Fed) 未來恐不得不考慮重新升息。

美國通膨壓不住？巴金示警：Fed下一步不一定是降息(圖：REUTERS/TPG)

巴金周四 (21 日) 在北卡羅來納州演說時表示，過去一代人以來，Fed 對供應衝擊採取「忽略短期波動」的做法一直相當有效，但如今全球環境正在改變。他指出，地緣政治緊張、貿易分裂、極端氣候、政府債務攀升、網路風險與勞動力成長放緩等因素，可能讓供應衝擊變得更加頻繁。

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巴金表示，美國通膨率已連續超過 Fed 的 2% 目標逾 5 年，市場必須開始思考，多次供應衝擊累積後，是否會動搖民眾對通膨可控的信心。

他指出，未來政策方向將取決於幾個關鍵因素，包括消費者是否仍維持強勁支出、企業是否因生產力提升與 AI 發展而裁員，以及通膨預期能否繼續維持穩定。

近期伊朗戰事引發的能源價格飆升，也使 Fed 官員態度逐漸轉鷹。越來越多官員認為，Fed 下一步不再只是降息選項，未來也可能重新升息。

Fed 上月會議紀錄顯示，部分官員已開始主張，應提前為可能升息鋪路，以防通膨壓力持續升高。市場目前也已逐漸調整預期，聯邦基金利率期貨顯示，投資人開始押注 Fed 可能在 2026 年底前升息 1 碼 (25 個基點)。

不過，巴金並未明確表態支持升息。他表示，目前 Fed 政策立場仍「處於良好位置」，足以因應未來就業市場與通膨風險變化。

他認為，Fed 上次決定按兵不動是合理做法，因為決策官員仍需要更多時間觀察經濟發展，包括高油價、AI 技術導入以及消費支出韌性等因素對經濟的影響。